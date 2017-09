Rohrbruch flutet Straße ins Centrum in Postbauer-Heng

Feuerwehr und Bauhofarbeiter im Dauereinsatz - vor 44 Minuten

POSTBAUER-HENG - Land unter in Postbauer-Heng: Doch das Nass kam diesmal nicht von oben, wie in den vergangenen Tagen immer wieder der Fall, sondern aus der Erde. Ein Wasserrohrbruch in der Straße am Centrum hielt Feuerwehr und Bauhof bis Mitternacht auf Trab.

Mit Hochdruck arbeiteten die Männer des Bauhofes, um den Defekt zu beheben. © Resi Heilmann



Mit Hochdruck arbeiteten die Männer des Bauhofes, um den Defekt zu beheben. Foto: Resi Heilmann



Der Wasserrohr brach - die Ursache ist noch offen - am Freitag Abend gegen 21 Uhr. Die Postbauer-Henger Feuerwehr rückte sofort an, um den Verkehr zu sperren. Zudem halten die Wehrmänner den Gemeidemitarbeitern dabei, die austretenden Wassermengen in die nächsten Gullys zu leiten.

Fieberhaft waren die Arbeiter am Samstag morgen dabei, das defekte Rohr zu tauschen. © Resi Heilmann



Fieberhaft waren die Arbeiter am Samstag morgen dabei, das defekte Rohr zu tauschen. Foto: Resi Heilmann



Nachdem die Wasserleitung abgesperrt war, konnten die Feuerwehrler gegen Mitternacht ins Gerätehaus einrücken und die Einsatzbereitschaft wieder herstellen. Die Straße ins Centrum war auch am Morgen nach dem Rohrbruch noch komplett gesperrt, die Arbeiter vom Bauhof waren im Einsatz, um das gebrochene Rohr auszutauschen.

Eine Totalsperre der Straße zum Centrum war die Folge des Wasserrohrbruchs am Freitag Abend. © Resi Heilmann



Eine Totalsperre der Straße zum Centrum war die Folge des Wasserrohrbruchs am Freitag Abend. Foto: Resi Heilmann