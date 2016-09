Rohre an der Knabenrealschule liegen

NEUMARKT - Die Stadtwerke Neumarkt haben in die Zukunft investiert und neue Nahwärmerohre für die Knabenrealschule und angrenzende Gebäude, die ebenfalls versorgt werden, verlegt. In Zukunft soll nämlich auch das neue Ganzjahresbad versorgt werden. Denn Stadtwerke und Landkreis haben einen neuen Liefervertrag geschlossen.

Die Rohre liegen, der Vertrag ist geschlossen, die Knaben an der Realschule haben es warm. Und in ferner Zukunft auch die Besucher des Ganzjahresbads. Foto: Viola Bernlocher



Sommerzeit, Baustellenzeit. An der Knabenrealschule wurde in diesem Sommer der Sportplatz erneuert. Eine willkommene Chance, um in einem ersten Bauabschnitt, vom Schulgebäude aus direkt unter dem Sportplatz zur Turnhalle hin, die Rohre neu zu verlegen, so dass sie in Zukunft den Wärmebedarf decken können. Denn dieser wird in Zukunft noch steigen, wenn das Ganzjahresbad in unmittelbarer Nachbarschaft zur Schule gebaut und ebenfalls an das Nahwärmenetz rund um die Schule angeschlossen wird.

In einem zweiten Bauabschnitt haben die Stadtwerke den Pausenhof aufgegraben und dort ebenfalls neue Leitungen verlegt, die auch durch die Schule führen und an die Leitung, die unter dem Sportplatz verläuft, anschließen.

Derzeit werden von den Stadtwerken die Knabenrealschule, deren Turnhalle, das Hallenbad und das Freibad mit Wärme aus einem Blochkheizkraftwerk versorgt und das bereits seit 1987.

Arbeiter der Stadtwerke schweißen die Rohre zusammen (oben), so dass die Leitungen 50 Jahre halten. Foto: André De Geare



Jetzt hat der Landkreis mit den Stadtwerken Neumarkt einen neuen sogenannten Contracting-Vertrag geschlossen. Das bedeutet, dass der Landkreis nur für die Wärmelieferung bezahlt, während sich die Stadtwerke um den Bau und die Instandhaltung der Infrastruktur kümmern. Die Stadtwerke betreiben und regulieren die Anlagen dann auch. Der neue Liefervertrag wurde zunächst über 15 Jahre geschlossen. Wie Landrat Willibald Gailler bei einem Termin vor Ort sagt, hätten die Stadtwerke ein wirtschaftliches Angebot vorgelegt, so dass man sich zu einer weiteren Zusammenarbeit entschloss.

50 Jahre im Boden

Die Stadtwerke haben daher in den zwei bisherigen Bauabschnitten 210 Meter neue Rohre verbaut. Wie Uwe Gailler, Teamleiter Wärmecontracting, berichtet, könnten die neuen Leitungen samt Isolierung mindestens 50 Jahre im Boden bleiben — eine Investition in die Zukunft und hoffentlich auch in eine längerfristige Geschäftsbeziehung, wie Stadtwerke-Chef Dominique Kinzkofer hofft.

Die Rohre haben einen Innendurchmesser von 82 Millimetern und sind mit einem System versehen, das bei Lecks warnt. Auch eine Glasfaserleitung wurde mit verlegt, sodass der Verbrauch aus der Ferne ausgelesen werden kann. Dadurch können die Techniker den Wärmebedarf besser regulieren und so sogar Energie einsparen.

In den verschiedenen Gebäuden wird die Energie an Wärmeübergabestationen mit einem Wärmetauscher an das jeweilige Heizsystem abgegeben. Die Realschule wird derzeit mit 400 Kilowatt versorgt, die Turnhalle mit 190 Kilowatt. Für das Hallenbad, das noch bis 2020 betrieben wird, ist eine Wärmeübergabestation von 1300 Kilowatt vorgesehen.

Zum Jahreswechsel wollen die Stadtwerke von den alten Leitungen, die derzeit noch in Betrieb sind, auf die neuen Leitungen umschalten. Und damit niemand frieren muss, passiert das natürlich in den Ferien.

VIOLA BERNLOCHER