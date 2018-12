Rollerfahrer und Sozius verletzt

Pkw-Fahrer übersah das motorisierte Zweirad

NEUMARKT - Ein Rollerfahrer und sein elfjähriger Sozius wurden bei einem Unfall verletzt.

Polizei © dpa



Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer war auf der Mühlstraße in Neumarkt in Richtung Dammstraße unterwegs. Als er in diese nach links einbiegen wollte, übersah er den entgegenkommenden und geradeaus fahrenden 34-jährigen Rollerfahrer.

Durch den Aufprall auf den Pkw stürzte der Rollerfahrer. Er und sein elfjähriger Sozius wurden verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 2300 Euro.