Rosen und Urkunden für Ehejubilare in Reichertshofen

In der Pfarrkirche St. Nikolaus in Reichertshofen wurden zwölf Paare besonders gefeiert — Besinnlicher Abend - vor 39 Minuten

SENGENTHAL/REICHERTSHOFEN - Mit einem feierlichen Dankgottesdienst in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Reichertshofen wurde an zwölf Ehepaare aus der Pfarrei Reichertshofen erinnert, die in diesem Jahr ein Jubiläum von der Silber- bis zur Diamantenen Hochzeit feiern konnten.

Die Pfarrgemeinderäte Alexandra Heinloth und Christine Hochsieder (li. oben) ehrten in Reichertshofen die anwesenden Jubel-Ehepaare mit Urkunde und Rosen. © Foto: mi



Die Pfarrgemeinderäte Alexandra Heinloth und Christine Hochsieder (li. oben) ehrten in Reichertshofen die anwesenden Jubel-Ehepaare mit Urkunde und Rosen. Foto: Foto: mi



Beim Gottesdienst mit Pfarrer Manfred Obermayer wurde bei einem Segensgebet das Eheversprechen erneuert. Im Anschluss folgte man der Einladung der Pfarrei Reichertshofen, die jetzt seit zehn Jahren Tradition ist, um gemeinsam einen besinnlichen Abend im Pfarrheim St. Nikolaus zu begehen. Die Bewirtung der Ehejubilare übernahmen Mitglieder des Pfarrgemeinderates.

Erfülltes Leben

Christine Hochsieder begrüßte die Ehejubilare im Namen der Pfarrei und des Pfarrgemeinderates und beglückwünschte Sie zugleich, für die langjährige Treue, die man sich vor zig Jahren vor dem Traualtar versprochen hatte. Weiter sagte sie: "Sie, liebe Jubilare machen mir Mut, weil ich an Ihnen sehe, welch ein erfülltes Leben die Ehe sein kann. Auf einem solch langen Weg kommen Biegungen und Wegkreuzungen, die Entscheidungen fordern, die ihr alle gut gemeistert habt", so Hochsieder.

Im Anschluss daran überreichten Christine Hochsieder und Alexandra Heinloth an die Ehejubilare Urkunden und eine Rose.

Geehrt wurden die Ehejubilare: Waltraud und Robert Kobras, Christa und Lothar Dümler (alle 40 Jahre) Margit und Günther Wutz, Theresia und Johann Scherer, Maria und Albert Lindner (alle 50 Jahre), Maria und Konrad Vögeler, Elfriede und Johann Meier, Elfriede und Alois Steidl, Walburga und Konrad Weingärtner Therese und Josef Meier (alle 55 Jahre), Gisela und Bernhard Weber und Theresia und Georg Kohlmann (alle 60 Jahre).

mi