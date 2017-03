Rosinger: "Hinten hat Dortmund ein paar Probleme"

Der Neumarkter Profikicker und seine Sportfreunde Lotte glauben im heutigen Pokalhit an ihre Chance - vor 35 Minuten

NEUMARKT/LOTTE - Bernd Rosinger (27) aus Neumarkt hat eine treue Fangemeinde. Auch zum heutigen Pokal-Hit gegen Borussia Dortmund (18.30 Uhr/ARD) macht sich wieder eine größere Gruppe auf den Weg, diesmal nach Osnabrück, wohin die Sportfreunde Lotte für ihr Viertelfinale ausweichen müssen. Im Interview spricht Rosinger über den 29. Mai 2016, Bayern München und eine Sumpflandschaft.

Grüße in die Heimat: Bernd Rosinger (links) und Kollegen aus Lotte mit einem Schal des BSC Woffenbach.Foto: privat



Guten Tag Herr Rosinger, wo treiben Sie sich denn gerade herum?

Bernd Rosinger: Ich bin auf dem Weg zum Arzt.

Oje . . .

Rosinger: Ist nicht so schlimm. Ich möchte nur abklären lassen, warum ich immer so müde bin, es wird nur Blut abgenommen. Aber keine Sorge: Am Dienstag kämpfe ich mich durch.

Wird es das größte Spiel Ihrer bisherigen Karriere?

Rosinger: Das größte Spiel würde ich nicht sagen. Das größte Spiel war für mich am 29. Mai des vergangenen Jahres in Mannheim. So etwas wie der Türöffner zum Profi-Fußball. Der Schlager gegen Dortmund ist für mich nur ein Bonbon, ein sehr großes allerdings, das wir noch dazubekommen.

Nach dem 0:0 im Relegationshinspiel um den Aufstieg in die 3. Liga setzten sich die Sportfreunde mit 2:0 beim SV Waldhof durch, für den Endstand sorgte: Bernd Rosinger. In rund zweieinhalb Jahren Lotte gelangen ihm bislang 22 Tore. Nur im überregionalen Pokalwettbewerb wollte es bislang nicht klappen.

Werder Bremen, Bayer Leverkusen und 1860 München mussten bereits dran glauben. Wenn heute Dortmund auch noch fällig wäre, würden im Halbfinale die Bayern warten . . .

Rosinger: Dann müssten wir wohl noch mal umziehen und weiter weg. Selbst das Stadion in Osnabrück wäre bestimmt zu klein.

Wenn Sie die Wahl hätten: Pokal-Halbfinale gegen München oder Aufstieg in die Zweiten Liga – für was würden Sie sich entscheiden?

Rosinger: Natürlich für den Aufstieg.

Weil Sie gerne mal gegen den 1. FC Nürnberg spielen würden, einen Ihrer Ex-Vereine?

Rosinger: Ich hatte schon bei der Auslosung der zweiten Runde auf den Club gehofft, aber es hat damals leider nicht geklappt. Mal schauen, was noch kommt.

Lange sah es nicht unbedingt nach einer Karriere im Profi-Fußball aus. Nach Lehrjahren in Woffenbach und Seligenporten landete Rosinger im Januar 2013 beim kleinen Club, zwölf Monate später zog er mangels Perspektive weiter nach Burghausen. Sein Glück fand er allerdings erst in der westfälischen Kleinstadt Lotte. Aktuell steht der Aufsteiger auf Platz drei in der Dritten Liga. Tendenz: (auf)steigend.

Was bringt die Zukunft für Sie persönlich?

Rosinger: Das weiß ich noch nicht. Mein Vertrag in Lotte läuft im Sommer aus. Über die Zeit danach habe ich mir, ehrlich gesagt, noch überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich möchte jetzt einfach nur die Saison mit den Sportfreunden zu einem guten Ende bringen. Danach werde ich schon sehen, ob sich jemand für mich interessiert.

Gibt’s gegen Dortmund wieder Unterstützung aus der Heimat?

Rosinger: Ja, aber leider kommen nur neun aus Neumarkt. Mein Vater, meine Mutter, mein Onkel, meine Tante und fünf Freunde. Mein Bruder und meine Schwester schaffen es diesmal nicht. Vor zwei Wochen waren es knapp 30, die mussten sich alle Urlaub nehmen, und dann wird das Spiel bei uns kurzfristig abgesagt. Wirklich schade.

Schon bei der Anfahrt zum Stadion war der Dortmunder Mannschaftsbus beim Wenden in einem Feld steckengeblieben und musste von einem Traktor befreit werden. Der Platz in der Arena erinnerte nach tagelangen Niederschlägen ebenfalls an einen Rübenacker.

Was ist denn das Problem mit dem Boden im Lotter Stadion? Auf Bildern sah der kürzlich ungefähr aus wie eine Sumpflandschaft mit etwas Grünzeug obendrauf . . .

Rosinger: Soviel ich weiß, liegt der schon seit 30 Jahren so da. Im Sommer wird der Platz aber komplett saniert. Wir kriegen sogar eine Rasenheizung. Zum besseren Verständnis: Soviel ich weiß, ist unser großer Nachbar Osnabrück eine der regenreichsten Städte in ganz Deutschland.

Verraten Sie uns noch, wie man die Dortmunder packt? Hertha BSC hat es am Samstag ja vorgemacht . . .

Rosinger: Hinten haben sie ein paar Probleme, vorn sind sie brutal effektiv, da müssen wir sie stoppen.

Bartra, Weigl, Dembele, Aubameyang – Hand aufs Herz: Schlottern die Knie schon?

Rosinger: Aufgeregt bin ich eigentlich nicht. Ich freue mich einfach nur auf einen schönen Fußballabend.

Interview: WOLFGANG LAASS