Rossmarkt: Ministerpräsident wird weitermachen

Bei der prächtigen Pferdeschau erklärte Seehofer, dass er nicht ans Aufhören denkt - vor 1 Stunde

BERCHING - Ministerpräsident Horst Seehofer hat sich beim Berchinger Rossmarkt als Publikumsmagnet erwiesen. Rund 25.000 Besucher kamen zur traditionsreichen Pferdeschau mit dem Politiker-Stargast - und der hatte eine Botschaft parat, die Markus Söder wohl eher weniger gefallen dürfte.

Ministerpräsident Horst Seehofer bei seiner Rede am Berchinger Rossmarkt 2011. Foto: Fritz-Wolfgang Etzold



Der Landesvater bediente bei seinem Auftritt am Berchinger Pferdemarkt weniger die Schaulustigen, die auf deftige Sprüche im Stil des Aschermittwochs-Politklamauks gehofft hatten. Wichtigste Botschaft: Der Ministerpräsident denkt angeblich nicht daran, vorzeitig sein Amt aufzugeben und stellt sich auf weitere Jahre an der Spitze des bayerischen Kabinetts ein. Was wohl Heimatminister Markus Söder dazu sagt? Schließlich wird er seit langem als potenzieller Nachfolger gehandelt.

Des Weiteren forderte Seehofer bei seiner Rede am Berchinger Rossmarkt Bundesumweltministerin Barbara Hendricks auf, sich wegen der „beleidigenden“ Bauernregel-Kampagne bei den Landwirten zu entschuldigen. Protestierenden Milchbauern aus den Landkreisen Neumarkt und Roth sagte der Ministerpräsident seine streitbare Unterstützung zu.

Berchings Bürgermeister Ludwig Eisenreich forderte angesichts der Wohnungsnot in den „Metropolwasserköpfen“ und angesichts leerstehender Häuser außerhalb mehr staatliche Förderung für den ländlichen Raum zu - mit dem Ziel, dort mehr qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen.

Hendrik Fiegel moderierte den Aufzug von rund 100 Pferden mit prächtigen Geschirren, meist Kaltblüter aus der Region. Die Stars waren zwölf knuffige Shetland-Rappen.

