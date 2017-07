Rot-Kreuz-Kindergarten erhält Burda-Förderpreis

Neumarkter Kita als kreativste Tagesstätte von 80 Bewerbern ausgezeichnet - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Hubert Burda Media und die bayerische Familienministerin Emilia Müller haben Förderpreise an Bayerns kreativste Kindertagesstätten übergeben. Auf dem ersten Platz landete der Rot-Kreuz Kindergarten Kohlenbrunnermühle aus Neumarkt.

Die bayerische Familienministerin Emilia Müller und Hubert Burda Media haben im Beisein von Focus-Gründungschefredakteur Helmut Markwort Förderpreise an Bayerns kreativste Kindertageseinrichtungen verliehen. © Foto: Burda



Die Burda Bande, die betriebsnahe Kindertagesstätte von Hubert Burda Media und eine der ältesten und größten Elterninitiativen Münchens, feierte ihr 20-jähriges Bestehen. Unter der Schirmherrschaft von Emilia Müller hatte das Unternehmen anlässlich des runden Geburtstags drei Förderpreise für außergewöhnliche Projekte zur ästhetischen Bildung anderer Kindertageseinrichtungen in Bayern ausge- schrieben.

Im Rahmen der Feierstunde bei Burda wurden die Preise von Müller überreicht. Mehr als 80 Kinderbetreuungseinrichtungen hatten sich mit Projektvorschlägen um die Förderpreise beworben.

Eine Jury, bestehend aus Vertretern des bayerischen Familienministeriums, von Hubert Burda Media und der Burda Bande, wählte die drei Gewinner aus.

Den ersten Platz belegt der Rot-Kreuz Kindergarten Kohlenbrunnermühle aus Neumarkt. Dieser hat in der Vergangenheit bereits ein Kinderkunstprojekt auf den Spuren von Joan Miró umgesetzt und möchte mit den 3000 Euro Preisgeld weitere Kunstprojekte zu den Malern Friedensreich Hundertwasser und Pablo Picasso realisieren, um den Kindern schon frühzeitig einen Zugang zur Welt der Kunst zu eröffnen. Der mit 2000 Euro dotierte zweite Platz geht an das Kinderhaus Ferdinand e. V. aus München-Neuhausen. 1000 Euro Unterstützung erhält der drittplatzierte Kinderhort "Villa Kunterbunt" der Arbeiterwohlfahrt in Freilassing.

