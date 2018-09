Rowdys am Wochenende in Neumarkt zugange

Außenspiegel und eine Werbetafel demoliert - vor 51 Minuten

NEUMARKT - Ihr Mütchen haben unbekannte Rowdys in Neumarkt am Wochenende gekühlt.

Foto: Polizei



In der Nacht von Freitag, 7., auf Samstag, 8. September, wurden in der Lohgasse in Neumarkt drei ordnungsgemäß abgestellte Fahrzeuge von einem unbekannten Täter beschädigt. Dieser trat in allen Fällen die Seitenspiegel weg; es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

In der folgenden Nacht auf Sonntag, 9. September, beschädigte ein unbekannter Täter eine Werbesäule in der Nürnberger Straße. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu beiden Fällen erbittet die PI Neumarkt unter Tel,. (09181) 48850.

nn