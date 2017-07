Rucksack weg: Touristen mitten in Berching beklaut

Sächsisches Ehepaar hatte Rastpause eingelegt - Schaden: über 1000 Euro - vor 1 Stunde

In nicht so guter Erinnerung wird einem Ehepaar aus Sachsen ihr Besuch in Berching bleiben. Den Radtouristen wurde am Dienstag mitten in der Stadt ein Rucksack mit wertvollem Inhalt gestohlen.

Dem sächsischen Ehepaar wurde vor dem Berchinger Rathaus der Rucksack gestohlen. © Klaus Lehnberger



Dem sächsischen Ehepaar wurde vor dem Berchinger Rathaus der Rucksack gestohlen. Foto: Klaus Lehnberger



Das Paar aus Freiberg machte bei einer Fahrradtour gegen 13.30 Uhr in der Berchinger Altstadt in einem Cafe auf Höhe des Rathauses Rast. Eigentlich dachten sie, ihre Fahrräder, die beim Rathausbrunnen abgestellt waren, gut im Blick zu haben.

Als sie dann aber gegen 14 Uhr ihre Fahrt fortsetzen wollten, stellten sie fest, dass bei einem ihrer Fahrräder der auf dem Gepäckträger angebrachte Rucksack fehlte.

Dem Paar entstand hierbei ein Schaden von über 1000 Euro. Neben 600 Euro Bargeld fehlt noch hochwertige Gebirgsausrüstung, unter anderem eine auffällige doppelwandige Spezialtrinkflasche aus Metall, ein Samsung Mobiltelefon sowie der Geldbeutel mit allen wichtigen Dokumeten, Bank- und Kreditkarten.

Der Rucksack ist rot-schwarz und aus Leinen. Etwaige Beobachtungen richten bitte an die Polizeiinspektion Neumarkt unter Telefon (09181) 48850.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.