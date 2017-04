Rufbus im Kreis Neumarkt fährt in die nächste Runde

NEUMARKT - Der Rufbus im Kreis Neumarkt ist ein Erfolgsmodell. Daher machte der Wirtschafts- Landwirtschafts- und Umweltausschuss des Kreistags für mehrere Linien den Weg in die Zukunft frei.

In etlichen Gemeinden - wie hier in Parsberg - fährt der Rufbus bereits. Foto: Sturm



Michael Gottschalk, zuständig für Kreisentwicklung, blickte auf die Rufbus-Historie seit 2011 zurück, als in Deining und Velburg diese ÖPNV-Variante startete. Es sei für einen Flächenlandkreis mit teils recht dünner Besiedelung eine Möglichkeit der Mindest-Daseinsvorsorge. 2014 nutzten knapp 25 000 Passagiere das Angebot, 2015 etwas über 28 000 Mitfahrer und nahezu 38 000 Menschen steigen 2016 ein. Für heuer liegt die Prognose bei über 40 000 Nutzern.

Bis zur nächsten Ausschreibung der Linienbündels gehen die Angebote in Deining (Zuschuss des Kreises: 9000 Euro) mit weiteren Fahrten nach Tauernfeld und in Velburg (Zuschuss: 8000 Euro) wie gehabt weiter bis September 2021. Die Kommune und der Kreis teilen sich die Kosten, die nach dem Zuschuss des Landes übrig bleiben, er liegt in Deining bei 12 000, in Velburg bei 11 000 Euro. Auch der Rufbus in Berching und in Mühlhausen macht weiter, mit weiteren Fahrten.

Einige Straßenbauprojekte brachte der Ausschuss auf den Weg, alle stehen heuer zur Umsetzung an. Gegen die Stimmen der beiden Grünen Johanna Stehrenberg und Erwin Ehemann beschloss der Ausschuss den Bau der 500 Meter langen Spange der NM 19 zur neuen B 299 bei Mühlhausen, wo die Ortsumgehung gebaut wird. Dafür sind 3,56 Millionen Euro eingeplant, auch eine 70 Meter lange Brücke ist zu errichten.

Die NM 6 erhält zwischen Forst und Wettenhofen auf 1400 Metern eine Oberbauverstärkung, Kosten: 310 000 Euro, es gibt Zuschüsse von 55 bis 60 Prozent; weiter wird zwischen Klein- und Großberghausen die NM 19 verbreitert plus Radweg, Kosten: 383 000 Euro, Zuschüsse von 65 Prozent dürften fließen. Auch die NM 14 und die NM 25 bei Laaber-Eschertshofen wird ausgebaut, auf der NM 14 sind noch Hochofengranulat und Teer verbaut, was teuer zu entsorgen ist; die NM 25 hat tiefe Spurrillen. Das kostet 1,9 Millionen Euro.

