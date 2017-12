Rund 1000 Besucher durchstöberten das Stadtmuseum

Beim Adventsmarkt deckten sie sich mit modernen Adventssternen, Schmuck und anderen Dingen ein - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Ein breites Spektrum nicht nur adventlichen Zierrates wurde beim Adventsmarkt im Stadtmuseum gezeigt. Laut Museumsleiterin Petra Henseler ist trotz Schneesturms am Sonntagnachmittag wieder die Marke von 1000 Besuchern geknackt worden. Insgesamt 27 nicht nur gewerbliche Aussteller buhlten um die Gunst der Besucher.

Theresa (6) ließ sich am Stand des Tageszentrums der Diakonie von Peter Eberhard in die Kunst des "Paperball"-Bastelns, also eine Art modischer Adventssterne, einweisen. Ihre Zwillingsschwester Laura hat es bereits geschafft. Die Frage, ob es ihr Spaß gemacht hat, beantwortet diese mit einem gedehnten "Jaaa".

Auch mit liebevoll erstellten Weihnachtskarten konnten sich die zahlreichen Besucher beim Weihnachtsmarkt im Neumarkter Stadtmuseum eindecken. Insgesamt 27 Aussteller beteiligten sich an diesem beliebten Adventsmarkt. © Foto: André De Geare



Nur wenige Meter weiter präsentiert Ursula Plankermann eine fast unübersehbare Auswahl von Stiften und Füllern und vielfarbiger Fimo-Ummantelung. Aufs Fimo kam die heimische Hobbykünstlerin, als sie ihrem damals kleinen Sohn eine Marionette basteln wollte. Heuer feiert dieses auch in Neumarkt hergestellte Fimo 50-jähriges Bestehen.

In Beziehung gesetzt

Adventsmarkt-Macherin Henseler suchte immer nach Beziehungen zwischen Dauerausstellung und Adventsartikeln. So platzierte sie eine Goldschmiedin bei den Fahrrädern unweit dem Neumarkter Firmenschild "Velociped Goldschmidt". Ungerührt ob der Besuchermassen bearbeitete diese eine Perlenkette. "Schmuck vor Weihnachten geht immer", sagt Goldschmiedin Carmen Götz.

Über drei Geschossebenen zieht sich der Adventsmarkt. Anja Brünner mit ihrem Naturschmuck gehört zu den Newcomern der Ausstellung. "Ich mache das erst seit einem Jahr", sagte sie. Mit der Resonanz ist sie vollauf zufrieden.

FRANK HEIDLER