Rund 7000 Schüler drücken ab heute wieder die Schulbänke des Landkreises

Zwölf Übergangsklassen wurden für rund 200 Kinder von Zuwanderern eingerichtet - vor 52 Minuten

NEUMARKT - Start ins neue Schuljahr: In Stadt und Landkreis Neumarkt sind die Schülerzahlen stabil: ebenso die Zahl der Schulanfänger. Insgesamt werden rund 7000 Schüler im Schuljahr 2016/17 die staatlichen und privaten Grund- und die Mittelschulen des Landkreises besuchen.

Autofahrer aufgepasst: Ab heute beginnt das neue Schuljahr. © Foto: dpa



Die Zahl der Klassen ist mit 344 leicht gestiegen. Das bedeutet auch stabile Schülerzahlen im Schnitt – 20,80. Allerdings gibt es Klassenstärken ab 13 Schülern und auch solche mit 30 – wenn auch nur noch eine Handvoll. Gerade in den Mittelschulen mit mehreren Standorten gibt es beide Extreme. 270 Klassen bewegen sich aber bei Schülerzahlen von 16 bis 25. „Damit sind wir sehr zufrieden“, so Schulamtsdirektor Dieter Lang.

Die vor Jahren im Rahmen eines Schulversuchs eingerichtete kombinierte Jahrgangsstufe 1/2 an der Theo-Betz-Schule erfreut sich nach wie vor sehr großer Beliebtheit. Es gibt mehr Anmeldungen als Plätze. Bestens bewährt habe sich der Schulversuch „FleGS“: – flexible Grundschule an der GS Woffenbach und der GS Lauterhofen mit sieben FleGS-Klassen: Dort werden alle Schüler der Jahrgänge 1 und 2 in jahrgangsgemischten Klassen unterrichtet.

Auch bei der Inklusion, beim gemeinsamen Unterricht und Schulalltag von jungen Menschen mit und ohne besonderen Förderbedarf, komme der Freistaat weiter voran. Im Schulamtsbereich Neumarkt besitzen die Grundschule Deining und die Mittelschule Deining das Schulprofil Inklusion. Diese Schulen sind Regelschulen, die sich besonders der Inklusion von Menschen mit Behinderung verpflichten und zu Motoren für ein neues Miteinander von jungen Menschen mit und ohne Behinderung werden sollen.

An der Mittelschule Berngau besteht in der 6. Jahrgangsstufe eine Partnerklasse der Schule Höhenberg. An der Schule wird versucht, möglichst viele Stunden gemeinsam zu unterrichten.

Auch das Konzept der Kooperationsklassen habe sich laut Lang seit Jahren im Schulamtsbereich Neumarkt bewährt. In den Kooperationsklassen – verteilt über den gesamten Landkreis — werden in der Regel drei bis fünf Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache, und/oder Verhalten zusammen mit weiteren Schülern ohne sonderpädagogischem Förderbedarf beschult.

Ganztagsklassen ausgebaut

Ganztagsschulen werden auch im Schulamtsbereich Neumarkt konsequent weiter ausgebaut. Alle gebundenen Ganztagsklassen erhalten jeweils zwölf Lehrerwochenstunden und 6000 Euro im Jahr. Für jede gebundene Ganztagsklasse in der 1. Jahrgangsstufe wurde das Budget noch um zusätzlich 4500 Euro erhöht. Damit können zusätzliche pädagogische Kräfte eingestellt werden. Gebundene Ganztagesangebote bestehen insgesamt in 50 Klassen.

Aufbauend auf den vorschulischen Vorkursen können in den Jahrgangsstufen 1 und 2 der Grundschule unterrichtsbegleitende Deutschförderkurse eingerichtet werden. Auch heuer werden an der GS Parsberg, an der Grundschule an der Bräugasse und an der Theo-Betz Grundschule Sprachlernklassen eingerichtet. Übergangsklassen: Für den Bereich der Grund- und Mittelschulen sind im Landkreis 12 Klassen für knapp 200 Schüler eingerichtet. Alle Klassen werden – soweit möglich – von ausgebildeten Lehrkräften im Fach „Deutsch als Zweitsprache“ unterrichtet. An mittlerweile fast jeder Schule im Landkreis werden aber auch Kinder von Flüchtlingen und Asylanten beschult. Für die Übergangsklassen und die Deutschförderung stehen zusätzliche Stunden zur Verfügung.

Intensive Förderung

Im Rahmen der intensiven Förderung der Mittelschüler spielt eine vielseitig angelegte Berufsorientierung wieder eine wichtige Rolle. So haben sich in den vergangenen Schuljahren alle Mittelschulen von Stadt und Landkreis sehr engagiert an Maßnahmen zur Berufsorientierung — im beruflichen Fortbildungszentrum (bfz), in Handwerkskammer, Jugendbildungsstätte Waldmünchen, in Kooperation mit der VHS sowie in Zusammenarbeit mit externen Fachkräften aus der Wirtschaft — beteiligt.

Ergänzend dazu war das seit Jahren bestehende Angebot der staatlichen Berufsschule wieder sehr hilfreich, zahlreiche Jugendlichen der 8. und 9. Jahrgangsstufe aller Mittelschulen des Landkreises einen Schnuppertag im Rahmen eines Ausbildungsberufes zu ermöglichen.

Insgesamt unterrichten im neuen Schuljahr an 43 staatlichen Schulen rund 600 Lehrkräfte. In der Zahl enthalten sind über 40 mobile Reserven, die zur Sicherung des Unterrichts bei Ausfällen zur Verfügung stehen.

Die Bewegung innerhalb der Lehrkräfte war diesmal hoch. Die im Juli angegebene Zahl von 1300 fehlenden Lehrerstunden habe sich Lang zufolge „als richtig“ erwiesen. Sie wurde durch die Zuweisungen von neuem Personal auch vollständig ausgeglichen. „Wir haben alles bekommen, was uns zusteht.“ Die Einstellungssituation für Lehrkräfte aus dem Bereich der Grund- und Mittelschulen ist bestens – es herrsche völlige Leere auf Angebotsseite.

Das ermöglicht zunehmend Lehrkräften aus dem Bereich der Realschulen und Gymnasien, mit unterschiedlichsten Möglichkeiten eine Anstellung im Bereich der Grund- und Mittelschulen, aber auch der Förderschulen und Berufsschulen zu finden.

Folgende Wechsel bei den Schulleitern: Bernhard Dürr ist neuer Schulleiter an der Grund- und Mittelschule Lauterhofen, Christine Gottschalk neue Schulleiterin an der Martini Grund- und Mittelschule Freystadt, Christina Graf neue Schulleiterin an der Grundschule Neumarkt Pölling, Martin Krämer neuer Schulleiter an der Mittelschule Neumarkt West, Erika Fruth neue Schulleiterin an der Grundschule Pyrbaum und Johanna Moser neue Schulleiterin an der GS Neumarkt Hasenheide.

