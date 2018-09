Rundflüge über Neumarkt am Tag der offenen Tür

Flugsportverein startet am 23. September die Motorsegler für die Besucher - vor 53 Minuten

NEUMARKT - Am Sonntag, 23. September, findet am Flugplatz Neumarkt der Tag der offenen Tür statt. Die Flugsportvereinigung ist an diesem Tag mit kompletter Piloten-Mannschaft ab zehn Uhr am Flugplatz.

Das Bild zeigt den Piloten und Vereinsvorsitzenden Johann Wagner aus Pölling beim Flug. © Peter Schmidt



Das Bild zeigt den Piloten und Vereinsvorsitzenden Johann Wagner aus Pölling beim Flug. Foto: Peter Schmidt



Denn sie lädt die Neumarkter Bevölkerung zu Rundflügen ein. Auch Rundflug-Gutscheine für Geburtstagsgeschenke lönnen erworben werden.

Der Tag beginnt um neun Uhr mit einem Gottesdienst mit Flugzeugweihe, danach gibt es ein Weißwurst-Frühstück.

Mittags werden Steaks und Würstchen auf den Grill gelegt, danach gibt es Kaffee und Kuchen. Bis 18 Uhr werden die Rundflüge mit den vier Motorseglern angeboten.

nn