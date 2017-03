Bereits 1407 gingen die ersten Bierkeller des Bräustüberls in Lengenfeld bei Velburg im Landkreis Neumarkt in Betrieb, die wir in unserer Serie "In der Unterwelt" vorstellen. Die Besonderheit: Teilweise liegen die Bierkeller unter einem Friedhof. "Haben Sie eine Taschenlampe dabei?", fragt Hanns Konrad Winkler, bevor er sich ein wenig duckt und in dem gemauerten Durchgang... © Günter Distler