Am Sonntag, 9. September um 15 Uhr soll ein Kamel-Baby in der Manege des Circus Carelli getauft werden. Die Neumarkter sind nun aufgerufen, sich einen Namen für den kleinen Buben zu überlegen.

Viele Fund- und Abgabetiere warten im Tierheim an der Langen Gasse in Neumarkt auf ein neues Frauchen oder Herrchen.