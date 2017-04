"Saber Junction" verschiebt Army-Volksfest in Hohenfels

HOHENFELS - Wegen der Gefechtsübung "Saber Junction 2017" wird das Deutsch-Amerikanische Volksfest verlegt. Auftakt der Deutsch-Amerikanischen Freundschaftswoche ist heuer am Mittwoch, 17. Mai, um 16 Uhr im Bierzelt.

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen – deshalb wird die Deutsch-Amerkanische Freundschaftwoche, die mit dem Volksfest auf dem Truppenübungsplatz in Hohenfels beginnt, etwas nach hinten verlegt. © Foto: Paul Böhm



Dazu laden Colonel Curtis A. Buzzard, Commander Operations Group JMRC und Colonel Lance C. Varney, Garrison Commander USAG Bavaria ein.

Die Verlegung des ersten Volksfestes in der Region war der Wunsch der US Militärs, damit die Soldaten nach der Großübung "Saber Junction 2017" auch das Volksfest besuchen können.

Die Deutsch-Amerikanische Freundschaftswoche dauert bis zum Sonntag, 21. Mai, tägliche Öffnungszeit des Volksfestplatzes im Truppenübungsplatz Hohenfels, Volksfestplatz. Am Sonntag, 21. Mai, finden tagsüber die Truppenübungsplatzrundfahrten statt. Wegen der laufenden Übung wären unter anderem diese Rundfahrten nicht möglich gewesen.

Dieses Jahr wartet wieder ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm mit vielen Fahrgeschäften auf die Volksfestbesucher. Dazu gehört ein Kindernachmittag, Countryabend, Militärfahrzeugausstellung, Linedance und ein Feuerwerk.

Von Mittwoch, 17. Mai, bis zum Freitag, 19. Mai, ist jeweils Volksfestbetrieb ab 16 Uhr. Am Samstag ist Tor 1 bereits ab 12 Uhr geöffnet. Es gibt eine Militärfahrzeugausstellung, das US Car Franken-Treffen sowie Line Dance am Autoscooter.

Am Sonntag, 21. Mai, ist die Hauptzufahrt am Tor 1 bereits ab 9 Uhr geöffnet. Busrundfahrten werden von 10 bis 17 Uhr angeboten. Die Fahrkartenausgabe ist wie in den Vorjahren am Treppenaufgang vom Parkplatz (Flugplatz) zum Festplatz. Weitere Attraktionen sind am diesem Tag die Militärfahrzeugausstellung und der Auftritt der Tanzgruppe aus Hawaii "Asian Pacific Heritage". An allen Tagen spielen namhafte Musikgruppen im Festzelt.

Die US-Gefechtsübung "Saber Junction" wird vom Freitag, 28. April, bis zum Freitag, 19. Mai, im Regierungsbezirk Oberpfalz durchgeführt. Daran beteiligen sich etwa 1800 Soldaten mit etwa 450 Radfahrzeugen.

Viele Orte betroffen

Nachfolgende Gemeinden und Städte werden vom Übungsgebiet tangiert: Ammerthal, Auerbach, Birgland, Ebermannsdorf, Edelsfeld, Ensdorf, Freihung, Freudenberg, Hahnbach, Gebenbach, Hirschbach, Hohenburg, Illschwang, Kastl, Königstein, Kümmersbruck, Etzlwang, Neukirchen, Poppenricht, Rieden, Schmidmühlen, Schnaittenbach, Sulzbach-Rosenberg, Ursensollen, Vilseck, Wiegendorf, Burglengenfeld, Fensterbach, Maxhütte-Haidhof, Nabburg, Pfreimd, Schmidgaden, Schwarzach, Schwarzenfeld, Steinberg, Stulln, Teublitz, Wackersdorf, Wernberg, Beratzhausen, Holzheim, Kallmünz, Hohenfels, Lauterhofen, Lupburg, Neumarkt, Parsberg, Pilsach, Velburg; Neustadt, Weiden, Etzenricht, Grafenwöhr, Kohlberg, Luhe-Wildenau, Mantel, Pirk, Schwarzenbach und Weiherhammer.

Es kommt Manöver- und Signalmunition zum Einsatz. Folgende Straßen werden voraussichtlich mehr als verkehrsüblich benutzt: die Bundesstraße B 299 und B 85, die Staatsstraße 2164, 2165, 2234, 2235 und 2240 sowie die Autobahn A 6 zwischen Amberg-Süd und Alfeld.

