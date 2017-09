Sammelaktionen für Äpfel im Landkreis Neumarkt

Landschaftspflegeverband nutzt sie für Juradistl-Schorle - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Äpfel sind gefragt: Der Landschaftspflegeverband startet eine Sammlung für das Juradistl-Streuobst-Projekt – wer von seinen eigenen Äpfeln welche abgeben möchte, kann damit das Vorhaben des Landschaftspflegeverbandes unterstützen.

Aus den regionalen Äpfeln wird in der Regensburger Privatkelterei Nagler die spritzige Juradistl-Apfelschorle hergestellt.

Da die Apfelernte heuer zu wünschen übrig lässt, sind die Projektpartner (die vier Landschaftspflegeverbände aus den Landkreisen Amberg-Sulzbach, Neumarkt, Regensburg und Schwandorf) umso mehr auf die Äpfel der Landkreisbewohner angewiesen.

Hauptsache ungespritzt

Wer auch sein Obst in dem regionalen Durstlöscher verarbeitet wissen möchte, kann seine Äpfel (aus ungespritzten Obstgärten und Streuobstbeständen) am Samstag, 23. September, und/oder am Samstag, 21. Oktober, jeweils zwischen 9 und 13 Uhr zur Raiffeisen-Handels-GmbH, An der Lände 8 in Mühlhausen (direkt am Main-Donau-Kanal) bringen. Die Zufahrt ist an beiden Tagen ausgeschildert.

Zehn Euro für je 100 Kilo

Jede Dezitonne wird mit zehn Euro vergütet und vor Ort ausbezahlt. Für Lieferanten aus dem östlichen Landkreis bietet sich auch die Sammelstelle des Landschaftspflegeverbands Regensburg in Unterpfraundorf am Landkreis-Bauhof (direkt an der Autobahnunterführung; Ausfahrt Beratzhausen, gegenüber dem Pendlerparkplatz) an: Hier werden die Äpfel jeweils samstags, 23. September, 7. und 21. Oktober, von 14 bis 16 Uhr gesammelt.

Weitere Auskünfte erhalten interessierte Apfel-Ernter beim Landschaftspflegeverband Neumarkt unter = (0 91 81) 47 03 38.

nn