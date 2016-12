Sänger-Urkunden mit Unterschrift des Bischofs

Kirchenchor Freystadt ehrt langjährige Mitglieder - vor 4 Stunden

FREYSTADT - Einige der momentan 36 aktiven Sängerinnen und Sänger beim Kirchenchor Freystadt wurden für ihr langjähriges Chorengagement geehrt.

Ehrungen standen beim Kirchenchor Freystadt an (v.li. Roland Neppig, Evi Schell, Josef Motz, Stilla Bamberger, Dominik Lehmeier, Rudi Wittmann, Pater Amadeus Buchtzik, Erwin Geyer, Herbert Pürzer). © Foto: Anne Schöll



Zusammen mit Stadtpfarrer Pater Amadeus Buchtzik und Chorleiter Dominik Lehmeier überreichte der Chorvorsitzende Josef Motz für 25 Jahre Mitgliedschaft an Sopranistin Stilla Bamberger und Tenor Rudi Wittmann Ehrenurkunden, ausgestellt von der Bistumsstelle für Diözesanmusik in Eichstätt und unterzeichnet von Bischof Gregor Maria Hanke sowie Domkapellmeister Christian Heiß.

Urkunden für 30 Jahre erhielten Herbert Pürzer (Bass), Erwin Geyer (Bass) und Sophie Iberler (Alt), für 20 Jahre Evi Schell (Sopran) und Roland Neppig (Tenor), für 15 Jahre Marianne Heider (Sopran).

In einem kurzen Rückblick stellte der Vorsitzende heraus, die musikalische Gestaltung der Primiz in Reicherthofen in April mit den beiden Kirchenchören Wappersdorf und Reichertshofen unter der Gesamtleitung von Tobias Braun sowie die Gestaltung einer Messe im Neumarkter Münster, die die Gruppe der Meisterfrauen anlässlich ihres runden Jubiläums geordert haben, seien besondere Ereignisse gewesen.

Außerdem habe der Chor bei einer Benefiz-CD mitgewirkt und einen zweitägigen Chorausflug nach Weimar und Erfurt unternommen. Im weiteren hätten 42 Proben stattgefunden, seien 15 Gottesdienste und Andachten, 18 Beerdigungen und zwei Hochzeiten gestaltet worden.

