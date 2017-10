Satirische Streifschüsse auf die Pyrbaumer

PYRBAUM - Die Kulturgrenze West kann am Samstag, 11. November, um 20 Uhr einen alten Bekannten in Pyrbaum in der Mehrzweckhalle begrüßen. Django Asül kommt mit seinem Programm "Letzte Patrone".

„Letzte Patrone“ – das hört sich wahrlich martialisch an. Aber das Publikum braucht keine kugelsichere Weste, nur gut trainierte Lachmuskeln, um dieses Programm von Django Asül zu überstehen. © Foto: Veranstalter/PR



Seit der Gründung der Kulturgrenze West im Jahr 1999 war Django Asül mit allen seinen Bühnenprogrammen in Pyrbaum. Seine Fans können sich nun auf das neue, inzwischen sechste Programm des beliebten Kabarettisten freuen.

Django Asül ist türkischer Abstammung und mit ganzem Herzen ein Niederbayer. Der geborene Deggendorfer betrat 1997 das erste Mal die Kabarettbühne und etablierte sich schnell zu einem der bekanntesten Kabarettisten Deutschlands. Unzählige Male gastierte er im Fernsehen und neben kleineren Rollen als Schauspieler, zum Beispiel im Tatort, bleibt seine legendäre Fastenrede auf dem Münchner Nockherberg in Erinnerung. Sein satirischer Jahresrückblick im Bayerischen Fernsehen ist mittlerweile ein Muss für jeden Kabarettfan.

Auf hohem Niveau

Mit seinem sechsten Soloprogramm "Letzte Patrone" ist Django Asül in ganz Deutschland auf Tour. Er bietet mit einem außergewöhnlichen Politikkabarett zwei Stunden vergnügliche Unterhaltung auf wie immer hohem Niveau.

"Letzte Patrone" – das hört sich wahrlich martialisch an. Aber das Publikum braucht keine kugelsichere Weste, nur gut trainierte Lachmuskeln, um dieses Programm zu überstehen. Der Ausgangspunkt: In einem Zeitungsartikel liest Django Asül, dass das deutsche Volk im Schnitt jedes Jahr einige Tage älter wird. Doch dann dämmert es dem Protagonisten: Selbst wenn der Durchschnittsdeutsche nur einige Tage pro Jahr älter wird, altert Django Asül dennoch pro Jahr gleich ein ganzes Jahr.

Auf gut Deutsch: Ihm läuft die Zeit davon. Also geht es darum, die Restlaufzeit sinnvoll zu nutzen. Und so begibt sich der Hauptakteur auf eine Gedankenreise, die ihn alles Mögliche streifen lässt bei dem Versuch, sinnstiftend zu sein. Ausgehend von seinem Mikrokosmos Hengersberg blickt Django Asül auf den Makrokosmos und stellt dabei Fragen vom Hier und Jetzt bis zum Woanders und Früher.

Das Resultat? "Letzte Patrone" ist eine Ansammlung von Streifschüssen. Ein irrer Mix aus Satire und Volkstheater. Zeitlos, aber aktueller denn je.

ZKarten für die Veranstaltung gibt es bei der Kulturgrenze West e. V. unter = (0 91 80) 22 86, in Pyrbaum bei der Sparkasse und der Raiffeisenbank sowie beim Striegelmarkt.

