Sattelzug kippt auf der A3 bei Oberölsbach um

Die Autobahn ist in Richtung Neumarkt gesperrt - vor 0 Minuten

BERG - Auf der A3 ist ein Sattelzug umgekippt. Die Autobahn ist zwischen Oberölsbach und Neumarkt gesperrt.

Ein Lastwagen ist auf der A3 umgekippt. Die Autobahn ist zwischen Oberölsbach und Neumarkt gesperrt.. © Wolfgang Fellner



Ein Lastwagen ist auf der A3 umgekippt. Die Autobahn ist zwischen Oberölsbach und Neumarkt gesperrt.. Foto: Wolfgang Fellner



Der fahrer eines rumänischen Sattelzugs fuhr auf der mittelren Spur und überholte einen Sattelzug aus Österreich. Plötzlich spürte er einen Schlag und fuhr nach rechts, sagte er der Polzei. Dabei fuhr er in den österreichischen Lkw hinein. Dieser kippte um. Aus seiner Ladung, fabrikneuen Getrieben, lief das Öl auf die Fahrbahn.

Bei dem Unfall hatte sich die Fahrerkabine des österreichischen Lkw so verkeilt, dass es in die Luft ragte. Bis zur Bergung ist die A3 in Richtung Regensburg komplett gesperrt.

Der Verkehr wird bei Oberölsbach abgeleitet und über Berg und den Ring zur Anschlusstelle Neumarkt geführt. Es gibt einen langen Rückstau, der bis nach Meilenhofen reicht.

Der Artikel wurde aktualisiert um 15.45 Uhr.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

hoe