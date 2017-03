Sattelzug rutscht Böschung herab: Schwierige Bergung

OBERVIECHTACH - In der Nacht zum Mittwoch ist ein Sattelzug im Landkreis Schwandorf von der Straße abgekommen und eine hohe Böschung hinab gerutscht. Die Bergung gestaltete sich schwierig.

Der Unfall passierte gegen 3.45 Uhr in der Nacht zum Mittwoch auf der B22 zwischen Oberviechtach und Winklarn im Landkreis Schwandorf. Der Sattelzug geriet an einer abschüssigen Stelle der Bundesstraße wegen Fahrbahnglätte ins Schleudern, rutschte an der Leitplanke entlang und kam dann von der Straße ab.

Offenbar blieb der Anhänger an der Leitplanke hängen und der Sattelzug rutschte im 90 Grad-Winkel die rund fünf Meter hohe Böschung hinab. Der 46-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Ladung des Lkw, Lebensmittel für einen Discounter, ist unbrauchbar. Es entstand ein Schaden von run 80.000 Euro.

Die Bergung gestaltete sich schwierig. Der Lastwagen wurde mit Seilen auf einen angrenzenden Feldweg geladen und konnte so abtransportiert werden.

