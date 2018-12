Satter Gitarrensound für guten Zweck

Neumarkter Band "De Andern" lädt ins G 6 zu Weihnachts-Benefiz - vor 31 Minuten

NEUMARKT - Freunde gut gemachter Gitarrenmusik kennen am Samstag, 8. Dezember, nur ein Ziel: Dann spielen "De Andern" ab 20.30 Uhr ihr traditionelles Weihnachts-Benfizkonzert im G 6.

Auf geht‘s ins G 6: Da spielen „De Andern“ wieder zum Weihnachts-Benefizkonzert auf. Die Spenden kommen den Aktionen „Freude für alle“ und „Menschen in Not“ zugute. © F.: Herbaty



"De Andern", das sind Wolfgang Meyer, Bernhard Blank, "Charly" Werner und Norbert Meier. Sie räumen mit drei Gitarren und Bass die ganze Palette von den Rolling Stones über STS, Reinhard Fendrich, Pink Floyd bis hin zu Green Day ab.

Der Eintritt an diesem Abend ist frei. Stattdessen wird von den Musikern um großzügige Spenden gebeten für die große NN-Spendenaktion "Freude für alle" und die Aktion "Für Menschen in Not". Außerdem sind die "De Andern" auch am 20. Dezember ab 18 Uhr auf dem Neumarkter Weihnachtsmarkt zu hören.

nn