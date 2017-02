Saubere Hände sind der „Leatherman“ der Hygiene

NEUMARKT - Für den Besucher fängt Hygiene im Klinikum Neumarkt gleich nach dem Eingang an: Die weiß-grünen Spender mit Hände-Desinfektionsmittel laden Besucher ein, erst die Finger zu säubern und dann weiterzugehen ans Krankenbett, damit sie neben Blumen und Pralinen keine kleinen ungebetenen Gäste mitbringen. Am besten erfolgt die gleiche Desinfektions-Prozedur beim Rausgehen.

Sie sind die Spitze der Hygiene-Taskforce im Neumarkter Klinikum: Thomas Faltermeier (li.) und Markus Brohasga kümmern sich um das „System Hygiene“ im Krankenhaus. © Foto: Andre De Geare



Saubere Hände sind im Krankenhaus bei weitem nicht das einzige Thema in Sachen Hygiene, aber ein wichtiges, da sind sich die Hygiene-Fachleute Thomas Faltermeier und Markus Brohasga einig: Das sei der Leatherman, also das Allround-Werkzeug, für saubere Arbeit und Betreuung. Seit einem Jahr ist Faltermeier, Allgemeinarzt und Betriebsmediziner, in Vollzeit als Hygieniker im Neumarkter Klinikum angestellt. Ebenfalls in Vollzeit kümmert sich auch Markus Brohasga, leitende Hygienefachkraft, um dieses Thema. Gemeinsam betreuen sie das System Hygiene, so beschreiben sie es.

Ein- oder Mehrweg-Produkte?

Immer wieder gibt es neue Vorgaben. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt Empfehlungen heraus, die im Klinikum Neumarkt „immer zügig umgesetzt werden“, sagt Brohasga. So ist Faltermeier seit Januar 2016 als angestellter Hygieniker hier tätig.

Auch vorher war schon ein externer Hygieniker in Neumarkt unter Vertrag, der auch weiterhin das Klinikum berät. Ein Hygieniker in Festanstellung ist eine Empfehlung des RKI für Häuser dieser Größe. Für die Umsetzung haben die Krankenhäuser aber bis 2019 Zeit.

Bestehende Abläufe werden immer wieder überprüft. Eine Gelegenheit dazu bot sich etwa beim Umzug der Intensivstation: Sollen die Instrumente auf Station lieber als Mehrweg- oder als Einweg-Variante gekauft und benutzt werden? In die Überlegungen waren Faltermeier und Brohasga mit einbezogen. „Wir haben uns angeschaut, was für Materialien gebraucht werden und was es auf dem Markt gibt“, so Faltermeier. Dabei spielen auch finanzielle Überlegungen eine Rolle. Das Ergebnis: Zum Großteil hat die Station von Mehr- auf Einweg umgestellt.

Faltermeier und Brohasga sind auch Ansprechpartner, wenn es um konkrete Fragen geht. Faltermeier nennt ein Beispiel: Eine Station erwartet einen bereits bekannten teilmobilen Patienten. Der hat, wie man schon weiß, einen vierfach-resistenten Keim (4MRGMN). Nun ist er wegen Verdachts auf erneuten Harnwegsinfekt in der Notaufnahme.

Um sich rückzuversichern, so Faltermeier, rufen Pflegekräfte von der Station an und sagen, was sie planen: Sie würden den Patienten in einem Einzelzimmer mit eigener Toilette isoliert unterbringen. „Wenn wir an dem Patienten direkt was arbeiten, treffen wir die üblichen Schutzmaßnahmen wie Kittel, Handschuhe und so weiter. Den Reinigungsdamen haben wir auch schon Bescheid gegeben. Muss der Patient jetzt wegen der 4MRGN einen Blasenkatheter bekommen?“, so könnte eine Anfrage lauten.

Lange Liste mit Fragen

Faltermeiers Antwort: „Ihr habt bei den geplanten Hygienemaßnahmen an alles gedacht, super. Schaut mal nach, wie alt der letzte Rektal-Abstrich zur Kontrolle des Kolonisationsstatus des 4MRGN ist. Da sollte man möglicherweise noch mal einen Abstrich machen. Ein Blasenkatheter nur wegen dem MRGN-Nachweis ergibt aus unserer Sicht keinen Sinn. Aber da kann der Stationsarzt mit uns gerne noch Rücksprache halten.“

Wichtig ist dazu, dass im Krankenhaus möglichst viele relevante Informationen vorliegen — daher wird bei der Aufnahme auch viel gefragt.

Insgesamt sind vier hauptamtlich tätige Hygienefachkräfte am Klinikum Neumarkt angestellt. Dazu kümmert sich in jedem Fachgebiet mindestens ein Arzt um das Thema, ebenso Hygienebeauftragte in den Bereichen Pflege und Funktionsdienst.

Gold-Abzeichen geschafft

Diese Hygiene-Beauftragten werden regelmäßig geschult und geben ihr Wissen ständig an die Kolleginnen und Kollegen weiter, so dass möglichst allen die Hygiene ständig bewusst ist und als Ablauf in der Arbeit selbstverständlich dazugehört. Auch die Wasserversorgung des Klinikums wird permanent überprüft.

In Sachen saubere Hände ist Neumarkt vorn mit dabei: Bei der Aktion „saubere Hände“ hat das Krankenhaus Parsberg seit 2014, das Klinikum Neumarkt/Parsberg seit 2015 das höchste – goldene – Level geschafft, zunächst als einzige Krankenhäuser in Bayern; nun haben auch die Barmherzigen Brüder in Regensburg diese Auszeichnung erhalten.

