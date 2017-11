SB Parsberg: Sämtliche Lieblingsstücke in einem Konzert

Symphonisches Blasorchester Parsberg überraschte sein Publikum mit einem vielseitigen Jubiläumsprogramm - vor 25 Minuten

PARSBERG - Ein Erlebnis für alle Sinne hat das Symphonische Blasorchester Parsberg zusammen mit dem vhs-Tanzstudio den rund 450 Musikfreunden am Samstag beschert. Das Publikum in der dortigen Mehrzweckhalle war restlos begeistert.

Mit seinem Auftritt begeisterte das Symphonische Blasorchester Parsberg die Besucher in der ausverkauften Mehrzweckhalle. Foto: Werner Sturm



2017 ist ein besonderes Jahr für das Symphonische Blasorchester Parsberg: Seit 20 Jahren treten die Musiker nun schon gemeinsam auf. Klar, dass das jüngste Konzert ein Jubiläumskonzert werden musste.

Das Besondere an dem zweieinhalbstündigen "Best of"-Programm: Die Musiker (aus verschiedensten Generationen) haben es aus ihren eigenen Lieblingsstücken zusammengestellt.

Zu jedem Beitrag wurden passende Bilder auf eine riesige Leinwand geworfen. Matthias Zippel führte mit viel Esprit durch den Abend und wieder einmal wurde deutlich, auf welch hohem Niveau die 48 Parsberger Musiker spielen: Sie boten die unterschiedlichsten Facetten der Blasmusik dar und bereiteten so einer breiten Zuhörerschaft viel Vergnügen.

Zum Wegträumen

Los ging der Abend mit einem Auszug der Symphonie Nummer eins aus "Der Herr der Ringe" von Johan de Meij – Augen schließen und mit fantastischer Musik in die Welt der Hobbits und Zauberer eintauchen, hieß es da.

Danach nahmen die Musiker ihre Zuhörer mit einer viersätzigen Suite, mit ungarischen und slawischen Tänzen, auf eine temperamentvolle Reise durch die Pustza. Jan Van der Roost hat dieses Stück komponiert.

Danach sang Marina Hollweck aus Neumarkt, die zusammen mit Peter Meier aus Deggendorf das Blasorchester begleitete, das Lied "Ich hab geträumt" aus dem Musical "Les Misérables", von Claude-Michel Schönberg – welch schöne Stimmen.

Mit der Filmmusik von "Fluch der Karibik" ging es auf Fahrt mit den Piraten und durch die schönen Stimmen von Marina Hollweck und Peter Meier sogar zum Tanz der Vampire. Im zweiten Teil des Abends lief das Orchester dann zur Höchstform auf: mit "From these ashes" von Chuck Elledge. Im Hintergrund flimmerten die passenden Bilder über die Leinwand: Christina Lang und ihr Ensemble überraschten mit einer außergewöhnlichen Interpretation.

Hinreißende Darbietung

Sie ließen gedanklich einen kompletten Wald in Flammen aufgehen: Alle Tiere, die darin wohnten, mussten fliehen, vom gesamten Wald bleibt nur Asche übrig – doch daraus entsteht neues Leben, Tiere kommen zurück und hauchen dem Wald neues Leben ein. Einfach Klasse.

Hinreißend war auch "You raise me up" von Brendan Graham und Rolf Lovland. Dann gab es erneut etwas für das Auge: Bei "Starlight Express" begeisterten die Tänzerinnen des vhs-Tanzstudios (Leitung: Nikola Achhammer) die Gäste mit einer fulminanten Show.

Auch die 24 Mädchen und Buben des Nachwuchsorchesters unter der Leitung von Dirk Liesegang machten an dem Abend Dampf: zum Beispiel mit "Above and Beyond", einem Auszug aus "Phantom der Oper" und der Titelmelodie der "Familie Feuerstein". Allesamt Stücke, die schnell ins Ohr gingen und bei denen das Publikum eifrig mitklatschte.

Wiederholung folgt

Das Jubiläumskonzert wird übrigens am Samstag, 11. November, im Neumarkter Reitstadel und am Samstag, 3. März, im Amberger "Musikomm" wiederholt.

WERNER STURM