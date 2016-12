Szenen vom U13-Turnier beim McDonald's-Hallencup in der Halle Neumarkt West.

Jubiläen, Geburtstage, Auszeichnungen: In dieser Bildergalerie werden Menschen aus dem Landkreis Neumarkt beim Namen genannt.

Manche Krippen passen in einen Fingerhut, andere sind ein echter Stall mit lebendigen Tieren. Es gibt unzählige Arten von Krippen in allen Größen, Formen und Materialien. Jede ist schön. Wir wollen wissen, welche unseren Lesern am besten gefällt.