Schach-DM: Gastgeber kassiert Niederlage im Kellerduell

Den Neumarkter Talenten will der zweite Erfolg nicht gelingen - vor 38 Minuten

NEUMARKT - Die Sonne ist, so fühlt es sich zumindest an, gerade erst aufgegangen, als die ersten königshungrigen Schachspieler das Landratsamt betreten. An Tag drei der deutschen U16-Vereinsmeisterschaften treffen die Neumarkter auf das starke Team aus Hagen.

Lorenz Schilay (re.) ist in der morgendlichen Schachrunde hellwach und bezwingt den Hagener Balint Balazs. Am Nachmittag läuft es bei ihm nicht so gut. Besser dafür bei Paul Neppert (li.), der sich immerhin ein Remis sichert. © Foto: Horst Linke



Schach ist in vielerlei Hinsicht anders als andere Sportarten. Am auffälligsten: Während in Fußballstadien die Massen in den Schlusssekunden toben, wird es in der Schacharena mucksmäuschenstill.

Auch am dritten Turniertag stehen den rund 80 Spielern aus ganz Deutschland wieder viele stille Stunden bevor – bis zu zehn Stunden sind für diese fünfte und sechste Runde im Zeitplan angesetzt.

Um die Spieler herum herrscht dennoch reges Treiben. Besucher schreiten auf leisen Sohlen durch den Mittelgang des großen Saals, Pressefotografen lassen die Kameras klicken.

An den Tischen sitzen sich die Spieler gegenüber, manche haben die Gesichter tief in den Händen vergraben; man könnte meinen, gleich fangen die Köpfe an zu rauchen. Zum Abkühlen hat jeder Spieler ausreichend Wasser mitgebracht. Der Treibstoff für die klugen Schachköpfe.

An Tisch Nummer drei sitzen sich der SK Neumarkt und Hagener SV gegenüber. Hagen war zu Turnierbeginn auf Platz sechs der Setzliste zu finden. Nach zwei Niederlagen gegen die Top-Teams Berlin und Magdeburg in Runde vier kamen die Gäste überraschend nicht über ein 2:2 gegen Paderborn hinaus. Dadurch lag Hagen zu diesem Zeitpunkt nur auf Rang 15, ein Punkt mehr als die Neumarkter auf Platz 18.

In der „Morgenrunde“ müssen die Neumarkter schließlich eine 1:3-Niederlage einstecken. Einzig Lorenz Schilay kann seine Partie gegen Balint Balazs gewinnen.

Am Nachmittag dann eine vermeintlich leichtere Aufgabe: Der Gastgeber trifft auf das aktuelle Schlusslicht SC 1997 Lambsheim. Das Kellerduell gegen die Pfälzer startet aber so gar nicht nach dem Gusto des SK. Der schwarze König von Lorenz Schilay ist nach 59 Zügen matt gesetzt. Max Herrmann, Paul Neppert und Eva Schilay - ihre Partie dauerte über fünf Stunden - spielen jeweils remis.

Damit fällt Neumarkt auf den letzten Platz zurück. Die Spitze übernahm der MS Halver-Schalksmühle (NRW), der den bis dato führenden SC Bavaria Regensburg besiegte.

Am Freitag startet die siebte und letzte Runde der U16-Vereinsmeisterschaft (hier geht es zu deren Homepage). Nach einem deftigen Frühstück um 7 Uhr morgens laufen ab 8.30 Uhr wieder die digitalen Zeitmesser runter. Um 14.30 Uhr wird die Siegerehrung stattfinden.

nd/ph