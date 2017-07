Schach ist Trendsport in der Theo-Betz-Schule

Schulturnier hatte in diesem Jahr so viel Teilnehmer wie noch nie — Erstmals grübeln auch Eltern am Brett - vor 54 Minuten

NEUMARKT - Die Theo-Betz-Schule hat ihren Namen als Deutsche Schachschule einmal mehr alle Ehre gemacht. Bei der fünften Auflage des Schulschachturniers sorgten 61 Schülerinnen und Schüler für einen neuen Teilnehmerrekord.

Erstmals wurde auch ein Elternturnier mit zehn Teilnehmern durchgeführt. Alle Spieler mussten sieben Runden bei einer Bedenkzeit von 15 Minuten absolvieren. Konrektorin Christine Fersch freute sich über die vielen schachbegeisterten Kinder und Eltern, was den besonderen Stellenwert von Schach in der Schule zeige.

Zudem bedankte sie sich beim Schachklub Neumarkt für die langjährige Kooperation und Hilfe bei der Durchführung des Turniers sowie bei den "Schachlehrkräften" Sabine Goehrke und Susanne Harrer.

In der Gruppe I (1./2. Klasse) stellten die Mädchen erstmals mehr als die Hälfte des Teilnehmerfeldes und konnten deshalb ein eigenes Turnier spielen. Hier belegten mit Hannah Kapfer, Annalena Zunner sowie Laura Windsch drei Mädchen die Podestplätze, die bereits beim Neumarkter Mädchenschachtag des Schachklubs Turniererfahrung sammelten. Dahinter schrammten Ronja Albert, Valentina Großer und Taisia Wedel knapp am Podest vorbei.

Bei den Jungs gab Max Blank nur gegen René Obermüller ein Unentschieden ab, eilte danach aber von Sieg zu Sieg und schlug dabei auch seine hartnäckigsten Verfolger. Damit sicherte er sich mit 6,5 Punkten souverän den Sieg vor Julian Schade, der dank der besseren Zweitwertung Lukas Kraus auf Rang drei verwies.

In der Gruppe II (3./4. Klasse) zeigte Andreas Hierl einmal mehr seine Klasse. Nachdem er schon in den beiden vergangenen Jahren in der Gruppe I gewonnen hatte, setzte er sich nun auch eine Klasse höher durch und das mit makelloser Bilanz. Ein starkes Turnier spielte auch Arda Ordu, der einzig dem Sieger unterlag. Podestplatz drei sicherte sich Karl Großer vor Jakob Hierl und David Hartmeier. Bestes Mädchen wurde Johanna Meyer mit 3,5 Punkten dank der besseren Zweitwertung vor Edona Aliu.

Wie im Vorjahr gab es erneut eine Gruppe III (5./6. Klasse) für ehemalige Teilnehmer an den Schach-AGs der Schule. Favorit Denis Dechand musste einen Rückschlag verkraften, fand aber schnell zurück in die Erfolgsspur.

Die Entscheidung fiel in der Partie gegen den Führenden Jakob Kraus. Dieser kümmerte sich nicht rechtzeitig um ein Loch in seiner Königsstellung, was Dechant zum Mattangriff nutzte. Damit zog er nach Punkten gleich und krönte sich dank der besseren Zweitwertung bereits zum vierten Mal zum Turniersieger. Platz drei ging an Sebastian Henseler. Bestes Mädchen wurde Sina Ritschel.

Bei den Erwachsenen fiel die Vorentscheidung schon in Runde zwei. Andre Großer und Zeljko Milasinovic lieferten sich einen packenden Fight, in dem Großer dank der Zeitüberschreitung seines Gegners die Oberhand behielt. Im weiteren Turnierverlauf gab er keinen Punkt mehr ab und kürte sich somit zum Premierensieger vor Milasinovic und Jan Stottko. Beste Dame im Feld wurde Ines Bauer vor Cati Schneider und Nancy Worch.

Ergebnisse:

Gruppe I Mädchen: 1. Hannah Kapfer 5,5, 2. Annalena Zunner 5,5, 3. Laura Windsch 4,5, 4. Ronja Albert 4,0, 5. Valentina Großer 4,0.

Gruppe I: 1. Max Blank 6,5, 2. Julian Schrade 5,0, 3. Lukas Kraus 5,0, 4. René Obermüller 4,5, 5. Razvan Popan 4,5.

Gruppe II: 1. Andreas Hierl 7,0, 2. Arda Ordu 6,0, 3. Karl Großer 5,0, 4. Jakob Hierl 4,5, 5. David Hartmeier 4,5.

Gruppe III: 1. Denis Dechand 6,0, 2. Jakob Kraus 6,0, 3. Sebastian Henseler 5,0, 4. Edurad Bulinger 3,0, 5. Noah Schäfer 3,0.

Gruppe IV Eltern: 1. Andre Großer 7,0, 2. Zeljko Milasinovic 6,0, 3. Jan Stottko 5,0; 1. Ines Bauer 3,0, 2. Cati Schneider 2,5, 3. Nancy Worch 1,0.

