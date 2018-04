Schach: Kevin Beesk ist bayerischer U25-Vizemeister

NEUMARKT - Auch in diesem Jahr haben die bayerischen Meisterschaften in Bad Kissingen (Jungen) sowie auf Burg Wernfels (Mädchen) stattgefunden, an denen fünf Nachwuchstalente des Schachklubs Neumarkt teilnahmen.

Kevin Beesk sicherte sich den bayerischen Vizetitel bei den U25-Junioren. © Foto: Mösl



Für das herausragende Resultat sorgte dabei Kevin Beesk als bayerischer Vizemeister der U25. Am vierten Turniertag gewann Kevin Beesk zunächst im Königsangriff, ehe er in der Nachmittagsrunde unter starken Druck geriet, aber mit viel Kampfgeist das entstandene Turmendspiel remis halten konnte.

Damit lag Beesk vor der letzten Runde auf Rang zwei und verteidigte diesen mit einem Remis gegen seinen direkten Verfolger. Mit der Vize-Meisterschaft qualifizierte sich Kevin Beesk auch für die bayerische Meisterschaft der Erwachsenen.

Lorenz Schilay ging in der U16 als Setzlistenfünfter ins Rennen. Am vierten Turniertag waren zwei Remispartien aber zu wenig um im Kampf um das Podium noch das Heft des Handelns in der Hand zu halten. In der letzten Runde versuchte Lorenz Schilay gegen den neuen bayerischen Meister alles, lehnte drei Remisgebote ab, musste am Ende aber seine einzige Niederlage bei diesem Turnier quittieren, womit er Elfter wurde.

Bei den Mädchen wollte Eva Schilay in der U18 an ihre bärenstarken Ergebnisse der vergangenen beiden Jahre anknüpfen, wo sie nur eine Partie verloren hatte und zweimal Vize-Meisterin geworden war. In Runde sechs remisierte sie gegen die Vorjahresmeisterin der U16 Michela Manco (TV Tegernsee). Damit belegte sie letztlich Platz sieben, wurde aber deutlich unter Wert geschlagen, stand sie doch in jeder Partie besser.

Das gesteckte Ziel erreicht

In der U16 kam Daiana in der letzten Partie gut aus der Eröffnung, geriet dann aber mit ihrer Dame unter Beschuss der gegnerischen Figuren und büßte entscheidend drei Bauern ein. Damit landete sie auf Rang neun, womit sie das gesetzte Ziel, unter die Top Ten zu kommen, erreichte.

Maria Schilay wollte in der U14 als Vorjahresdritte erneut versuchen, um die Podestränge zu kämpfen. In der sechsten Runde spielte ihre Gegnerin von Anfang an nur auf Verteidigung.

Maria Schilay fand kein Durchkommen, und der Punkt wurde geteilt. Zum Abschluss gelang Maria Schilay ein gut herausgespielter Sieg, womit sie punktgleich mit der Viertplatzierten Achte wurde.

U25: 1. Lukas Schulz, SC Forchheim, 7,0; 2. Kevin Beesk, SK Neumarkt, 4,5; 3. Tobias Brunner, TSV Nittenau, 4,5.

U16: 1. Ruben Mantel, SC Noris Tarrssch Nürnberg, 6,0; 11. Lorenz Schilay, SK Neumarkt, 3,5.

U14w: 1. Jana Bardorz, TSV Rottendorf, 6,0, 8. Maria Schilay, SK Neumarkt, 4,0.

U16w: 1. Verena Gauchel, SK Germering, 6,0, 9. Daiana Burger, SK Neumarkt, 2,5.

U18w: 1. Verena Kolb, SV Seubelsdorf, 6,0, 7. Eva Schilay, SK Neumarkt, 3,0.

