Schach-Mädchen fehlte das nötige Glück

U14-Team des SK Neumarkt landet bei deutscher Meisterschaft am Ende der Tabelle - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die Mädchenmannschaft des Schachklubs Neumarkt in der Altersklasse U14 hatte sich bereits das fünfte Jahr in Folge für die deutschen Meisterschaften qualifizieren, was bisher nur noch dem neuen Meister SG Solingen und dem SV Empor Erfurt gelang. In Düsseldorf reichte es aber nur zum Setzlistenplatz 20.

Die Neumarkter U14-Mädchen mit ihrem Trainer Dennis Adelhütte. © Foto: privat



Die Neumarkter U14-Mädchen mit ihrem Trainer Dennis Adelhütte. Foto: Foto: privat



Da man im Vergleich zu den bayerischen Meisterschaften, wo man den Titel holte, auf eine Spielerin verzichten musste, gingen die Neumarkter Mädels Maria Schilay (12), Daiana Burger (13), Radena Burger (11) sowie Gastspielerin Lisa Adelhardt (11) vom ST Röttenbach von Setzlistenplatz 20 aus ins Rennen. In der Auftaktrunde gegen den SC Eintracht Berlin hielten die Neumarkterinnen gut mit, mussten sich nach und nach aber doch geschlagen geben. Auch gegen die Karlsruher Schachfreunde stand am Ende eine 0:4-Niederlage zu Buche.

Tags darauf gegen den SK Endingen kamen Maria Schilay und Daiana Burger zu durchschlagenden Königsangriffen. Zwar verlor Radena Burger ihre Partie, aber Lisa Adelhardt verwertete ihren Mehrbauern zum 3:1- Erfolg. Danach sah es auch gegen SC Landskrone zeitweise gut aus, der SK Neumarkt verlor dann aber doch noch mit 1,5:2,5.

Am dritten Turniertag konnte Lisa Adelhardt krankheitsbedingt nicht antreten, so dass die Neumarkterinnen in den Runden fünf und sechs jeweils mit einem 0:1-Rückstand in die Wettkämpfe gingen. Gegen den bayerischen Vize-Meister SC Ammersee gab es ein 0:4, es folgte ein 1:3 gegen den SV SF Friedrichshagen.

In der letzten Runde gegen den Meuselwitzer SV war die Mannschaft wieder komplett. Beim Stand von 1,5:1,5 war man trotzdem kurz vor dem zweiten Mannschaftssieg, denn Maria Schilay hatte einen Mehrbauern auf dem Brett. Daraufhin startete ihre Kontrahentin einen Verzweiflungsangriff, der die Stellung verkomplizierte und viel Bedenkzeit erforderte.

Zwar gelang es Maria Schilay, die Angriffsversuche abzuwehren, aber sie führte ihren Zug eine Sekunde zu spät aus und hatte somit durch Zeitüberschreitung verloren.

nn