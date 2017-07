Schach-Nachwuchs sammelte fleißig Punkte

NEUMARKT - Die Oberpfälzer Schachjugend richtet jede Saison sechs OSJ-Cups aus, an denen der Neumarkter Schachnachwuchs eifrig teilgenommen hat. Die vier besten Ergebnisse kommen in die Gesamtwertung – und hier war der Schachklub Neumarkt äußerst erfolgreich.

Die erfolgreiche Neumarkter Schachjugend. © Foto: SKN



Die Altersklasse U8 wurde von den Neumarktern Vinzenz Schilay und Leonhard Franke dominiert. Vinzenz Schilay gewann die Turniere in Tirschenreuth, Burglengenfeld sowie Regensburg und wurde einmal Zweiter. Leonhard Franke setzte sich in Nittenau und Tannenlohe durch und belegte zudem zweimal Rang zwei.

In der U10 stand Christoph Reger dreimal auf dem Podest und sicherte sich mit 62 Punkten als Dritter auch in der Gesamtwertung einen Platz auf dem Podium. Diesen verpasste Josef Franke in der U12 mit 67 Zählern knapp. Trotz seines Sieges in Regensburg sowie zwei dritten Rängen wurde er beim letzten Turnier noch von zwei Kontrahenten auf Platz vier verdrängt. Radena Burger konnte nur drei Ergebnisse einbringen und belegte Rang neun.

Bei den U14-Mädchen stand Maria Schilay bei allen Turnierteilnahmen am Podest und wurde mit 67,5 Punkten Dritte.

U8: 1. Vinzenz Schilay (SK Neumarkt) 95, 2. Leonhard Franke (SK Neumarkt) 90, 3. Marcus Reimann (SK Kelheim) 55.

U10: 1. Naum Aumüller (Regensburger Turnerschaft) 100, 2. Milo Müller (SC Windischeschenbach) 90, 3. Christoph Reger (SK Neumarkt) 62.

U12: 1. Alina Müller (SC Windischeschenbach) 81, 2. Katharina Gubler (TSV Kareth-Lappersdorf) 80, 3. Luca Koch (SK Kelheim) 72, 4. Josef Franke (SK Neumarkt) 67, 9. Radena Burger (SK Neumarkt) 28

U14w: 1. Liliane Pavlov (Regensburger Turnerschaft) 100, 2. Franziska Gschwendtner (Regensburger Turnerschaft) 77,5, 3. Maria Schilay (SK Neumarkt) 67,5, 5. Daiana Burger (SK Neumarkt) 50.

