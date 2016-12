Schach: Startschuss für deutsche Vereinsmeisterschaften

SK richtet die DVM aus — Bett und Brot für rund 120 Spieler - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Für den Schachklub Neumarkt ist es eine Herkulesaufgabe, die Spieler zeigen sich dennoch gelassen: Vom 27. bis zum 30. Dezember finden in Neumarkt die deutschen Vereinsmeisterschaften statt.

Vorne, von links: Die Spieler Johannes Hierl, Lorenz Schilay, Eva Schilay und Paul Neppert gehen guter Dinge ins Turnier. Hinten: Robert Rieger (Stadtwerke), André Schilay, Sebastian Mösl, Kevin Beesk, Gertrud Heßlinger und Willibald Gailler sind die tragenden Säulen der Veranstaltung. © Foto: Philip Hauck



Vorne, von links: Die Spieler Johannes Hierl, Lorenz Schilay, Eva Schilay und Paul Neppert gehen guter Dinge ins Turnier. Hinten: Robert Rieger (Stadtwerke), André Schilay, Sebastian Mösl, Kevin Beesk, Gertrud Heßlinger und Willibald Gailler sind die tragenden Säulen der Veranstaltung. Foto: Foto: Philip Hauck



Es ist eine Premiere für den Schachklub und für die Stadt Neumarkt. Eine Premiere, die vor allem der Vorstandschaft des Vereins viel Schweiß gekostet hat. Nicht ohne Grund schickt die stellvertretenden Bürgermeisterin Gertrud Heßlinger am Sonntag ein großes Lob in Richtung Sebastian Mösl (1. Vorsitzender) und André Schilay (2.).

Heßlinger selbst ist Mitglied des Schachklubs und daher war es ihr auch ein persönliches Anliegen, das Vorhaben „deutsche Vereinsmeisterschaft in Neumarkt“ voranzubringen.

Mit Erfolg: Dank der tatkräftigen und finanziellen Hilfe des Landrats, der Stadtwerke, der Stadt und Neumarkter Unternehmen haben die Verantwortlichen gestern stolz die Früchte ihrer Arbeit präsentiert: Neumarkt, beziehungsweise der Schachklub Neumarkt, werden Ende Dezember die DVM der U 16 ausrichten.

Ausrichter ist Underdog

Sportlich betrachtet rechnet sich Vereinschef Sebastian Mösl nicht die allerbesten Chancen aus. „Es wäre keine Überraschung, wenn wir Letzter werden“, gesteht er. Als Anwärter auf den Titel sieht er die SG Aufbau Elbe Magdeburg, die im Vorjahr verlustpunktfrei den Titel in der U14 geholt hat und zwei Jahre zuvor auch in der U12 siegreich war.

Der SK Bebenhausen, die SG Leipzig, der SK Wildeshausen und die Karlsruher Schachfreunde konnten ebenfalls bereits Titel bei einer DVM erringen. Die Neumarkter werden nominell das schwächste Team im Feld sein, wollen sich aber so teuer wie möglich verkaufen, so Mösl.

Spieler Lorenz Schilay geht optimistischer ans Turnier heran: „Wir zählen zwar nicht zu den Top-Favoriten, doch wir gehen ohne Druck und mit Zuversicht an den Start.“

Neben dem 14-jährigen Schilay besteht das Team aus Paul Neppert, Eva Schilay, Johannes Hierl und Max Herrmann.

Die Neumarkter sehen sich gut gerüstet für das Großereignis. Schach-Chef Sebastian Mösl hat zehn Extra-Trainingseinheiten abgehalten, um die Spieler auf die DVM optimal vorzubereiten. Aus Datenbanken im Internet konnten sie sich über Taktik und Spielstil der Gegner informieren. „Doch die Entscheidung fällt am Brett“, sagt Mösl, der einige der Partien kommentieren wird.

Live am Brett

Im Neuen Markt wird es einen Stand geben, mit Brettern zum Spielen und einer Live-Übertragung aus dem Großen Saal des Neumarkter Landratsamts.

Wer die Schach-Spieler vor Ort im Einsatz sehen möchte, kann das bei freiem Eintritt jederzeit tun. Aber bitte: Mobiltelefone aus.

Zu sehen sind dann Schach-Partien nach dem Schweizer System. Dieses ist besonders dann sinnvoll, wenn es aufgrund der großen Teilnehmeranzahl schon allein aus Zeitgründen nicht möglich ist, dass jeder gegen jeden spielt.

Dabei treten 20 Mannschaften an, die sich in mehreren Qualifikationsstufen durchsetzen müssen. Gespielt werden sieben Runden, jeweils um 9 und 15 Uhr am 27./28./29. Dezember und um 8.30 Uhr am 30. Dezember. Zum Zeitplan geht es hier.

Gewonnen hat, wer in 90 (plus 30) Spielminuten den Gegner matt setzt oder dessen Gegner die Zeit für 40 Züge überschreitet.

Und weil das endlose Grübeln am Brett kräftig Kalorien verbrennt, können die Spieler in der Klinikums-Kantine die Tanks auffüllen.

Die rund 120 Schachspieler werden im Park Inn übernachten – das Hotel im Neuen Markt wird zur DVM extra seine Türen öffnen. Zwar konnten die SKler gute Konditionen aushandeln, „so günstig wie in einer Jugendherberge wird es natürlich nicht“, gibt Mösl zu bedenken, welch großer finanzieller Aufwand hinter der DVM steckt.

Am 2. Weihnachtsfeiertag haben die Spieler Quartier bezogen, nach einem Frühstück am Dienstagmorgen geht es in den Saal des Landratsamtes.

Vier Mannschaften im Einsatz

Die Deutsche Schachjugend führt jedes Jahr die Vereinsmeisterschaften in den Altersklassen U10, U12, U14, U14w, U16, U20 sowie U20w an verschiedenen Orten in Deutschland durch.

Der Schachklub Neumarkt konnte sich 2012 mit den U14-Mädchen erstmals in der Vereinsgeschichte für eine DVM qualifizieren. Dieses Kunststück gelang auch in den Jahren danach, wobei man 2014 mit einem sensationellen fünften Platz aufhorchen ließ. Zudem nimmt der Verein seit 2011 an der Offenen DVM in der Altersklasse U10 teil.

Neben der Ausrichtung der U16 schickt der Schachklub Neumarkt wieder ein Team in der U10 in Magdeburg ins Rennen und die U14 Mädchen haben sich das fünfte Jahr in Folge für die DVM qualifiziert, die dieses Jahr in Düsseldorf stattfinden wird.

Vollkommen überraschend gelang auch der U12-Mannschaft die Teilnahme, die als Nachrücker zur DVM in Magdeburg fahren darf.

Mit vier teilnehmenden Mannschaften inklusive einer Ausrichtung ist dem Schachklub Neumarkt damit etwas gelungen, was bislang nur ganz wenige Vereine in Deutschland geschafft haben.

PHILIP HAUCK