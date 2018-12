Schachklub Neumarkt feierte wieder viele Erfolge

NEUMARKT - Bei der Weihnachtsfeier des Schachklubs Neumarkt hat der 1. Vorsitzende Sebastian Mösl knapp 80 Mitglieder begrüßt. Neben den Erfolgen der Mannschaften hob er beispielsweise Eva Schilay hervor, die bei den Bezirks-Mädchenmeisterschaften in der U18 ihren siebten Titel in Folge holte und ihre Rekordserie ausbaute.

Für zahlreiche Erfolge gab es zahlreiche Urkunden für die Mitglieder des Schachklubs Neumarkt. © Foto: SK



Bei den Deutschen Meisterschaft in Willingen schaffte es erstmals ein Neumarkter aufs Podest: Vinzenz Schilay wurde beim KIKA-Turnier Dritter. Auch auf internationalem Parkett war man wieder unterwegs: Vinzenz und Lorenz Schilay vertraten die deutschen Farben bei der Europäischen Schulschachmeisterschaft in Krakau und belegten die Ränge 36 in der U9 und neun in der U17.

Dass sich die Jugend im und für den Verein engagiert und schon selber Training gebe sei für einen Vereinsvorstand natürlich eine tolle Sache, bemerkte Mösl. Deshalb sei man vom Deutschen Schachbund in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal als "Deutscher TOP-Schachverein: Kinder- und Jugendschach" ausgezeichnet worden.

Anschließend wurden die Siegerehrungen der diesjährigen Stadtmeisterschaften durchgeführt. Bei den Jüngsten in der U14 sicherte sich Josef Franke den Titel vor Vinzenz Schilay und Christoph Reger. In der U20 verteidigte Lorenz Schilay seinen Titel vor Johannes Hierl und Timon Götz. Stadtmeister wurde Kevin Beesk vor Jozef Smyk und dem besten Jugendlichen Lorenz Schilay.

Danach ergriff Jugendsprecher Timon Götz das Wort und nutzte die Gelegenheit, sich bei Kevin Beesk für sein umfangreiches Engagement zu bedanken. Im Anschluss fand es 2. Vorsitzender André Schilay einmal an der Zeit, den 1. Vorsitzenden Sebastian Mösl selbst zu ehren, der nun schon seit 20 Jahren in offizieller Funktion in der Jugendarbeit des Vereins tätig ist.

Geehrten wurden auch Eva Schilay, Lorenz Schilay, Maria Schilay, Paul Neppert und Johannes Hierl für zehnjährige Mitgliedschaft. Bereits seit 25 Jahren halten Georg Pröbster, Andreas Niebler und Franz Xaver Beer dem Verein die Treue, die allesamt große Stützen der Neumarkter Teams sind. Eine besondere Laudatio in Reimform hielt Schatzmeister Martin Simon für Rudolf Appl anlässlich seiner 40-jährigen Mitgliedschaft.