Schachklub verabschiedet sich aus Bayernliga

Neumarkter U20-Mannschaft landet mit erhobenem Haupt auf Rang sieben - vor 1 Stunde

NEUMARKT - In der letzten Doppelrunde der U20-Bayernliga bekam es das Team des Schachklubs Neumarkt mit zwei Hochkarätern zu tun und verabschiedete sich mit einem dicken Ausrufezeichen aus der höchsten Jugendspielklasse.

Rechts am Brett die Neumarkter U20 gegen den FC Ergolding. © Foto: Mösl



Gegen den FC Ergolding war man einmal mehr klarer Außenseiter, brachten die Niederbayern im Schnitt doch über 300 Wertungspunkte mehr auf die Waage. Paul Neppert agierte im Mittelspiel zu passiv, geriet daraufhin unter Druck und verlor zwei Bauern. Johannes Hierl übersah im Positionskampf einen Bauerngewinn seines Gegenübers, was dieser sicher verwertete.

Dafür nutzte Lorenz Schilay seine aktiven Figuren zum Gewinn eines Bauern und gewann schließlich im Turmendspiel. In der Partie von Maria Schilay kamen unterschiedliche Rochaden aufs Brett, wobei der Angriff der Neumarkterin schneller war. Eva Schilay verpasste ausgangs der Eröffnung eine bessere Fortsetzung und war fortan in der Defensive, was letztlich Turm für Springer kostete. Timon Götz hatte ein ausgeglichenes Endspiel, aber ein falscher Läuferzug seines Kontrahenten brachte ihm den Tempogewinn um seinen Bauern zur Dame umzuwandeln, womit man dem großen Favoriten ein sehr beachtliches 3:3 Unentschieden abgetrotzt hatte.

Ein Brett kampflos abgegeben

Zum Abschluss wartete dann mit dem alten und neuen Meister Bavaria Regensburg das stärkste Team der Liga auf die Neumarkter. Da Johannes Hierl zur Passionsspiel-Probe nach Neumarkt zurück musste und die zweite Mannschaft im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga 1 nicht geschwächt werden sollte, gab man Brett sechs kampflos ab. Timon Götz versuchte mit einem Bauernopfer Druck am Damenflügel zu machen, übersah dann aber einen taktischen Schlag der gegnerischen Springer.

Eva Schilay verwechselte in der gewählten Eröffnungsvariante die Zugfolge und musste eine schlechtere Stellung in Kauf nehmen, was ein Gegner dieser Klasse auszunutzen wusste. Lorenz Schilay war schon in der Eröffnung in eine schlechte Stellung geraten und verlor letztlich mit einem Bauern weniger im Turmendspiel. Maria Schilay stand nach einem falschen Zug schon früh auf verlorenem Posten und wollte angesichts der Perspektivlosigkeit schon aufgeben. Ihr Kontrahent spielte jedoch zu umständlich, verpasste den Gewinnzug und verlor vollends den Faden, so dass Maria Schilay zum nicht mehr für möglich gehaltenen Ehrenpunkt kam.

Paul Neppert geriet am Damenflügel unter Druck und versuchte in Zeitnot Figuren zu tauschen. Mit dem letzten Zug vor der Zeitkontrolle entstand eine taktische Möglichkeit und der Gegner griff zu.

In der Endabrechnung fielen die Neumarkter leider doch noch auf Rang sieben zurück, da SK München Südost nur zu Viert und mit nur einem Stammspieler antreten konnte und Fürth mit einem unerwarteten 4,5:1,5-Erfolg vorbeizog.

Bitter ist, dass schon ein Erfolg gegen Schwandorf zum Klassenerhalt gereicht hätte. Umso schöner ist es, dass sich die Mannschaft mit dem starken 3:3 gegen den Dritten Ergolding noch mit einem Achtungserfolg belohnt hat.

Die zweite U20-Mannschaft unterlag in der Bezirksliga 1 dem SC Erlangen 48/88 II mit 1,5:2,5. Damit landete das Team mit 5:9 Punkten auf dem sechsten Rang.

nn