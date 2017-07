Scharfe Rochaden und bittere Figurenopfer

Schachspieler des SK Neumarkt nahmen an Juniorenmeisterschaften teil - vor 20 Minuten

NEUMARKT - Mehrere Talente des Schachklubs Neumarkt haben an den offenen deutschen Juniorenmeisterschaften für Spieler unter 25 Jahren in Willingen teilgenommen.

Die Neumarkter Delegation bei der offenen deutschen Junioren-Meisterschaft. © Foto: Mösl



Im von Jahr zu Jahr stärker besetzten A-Turnier mit diesmal 160 Teilnehmern vertrat Lorenz Schilay (15) die Neumarkter Farben. Am ersten Turniertag hatte er in beiden Partien sehr gute Stellungen erreicht, konnte aber nur einen halben Punkt erzielen. Dafür gab es in den folgenden vier Runden drei Siege.

In der siebten Runde traf Lorenz Schilay auf Elena Orshonova von der Russian State Social University, ein Mitglied der russischen Delegation, die im Rahmen eines Jugend-Länderaustauschs zu den Meisterschaften eingeladen wurde.

Die Trägerin des Titels einer FIDE-Meisterin übernahm im Mittelspiel die Initiative und wickelte in ein gewonnenes Endspiel ab. Tags darauf eroberte Lorenz Schilay eine Qualität, die er sicher verwertete und in der letzten Runde gelang ihm dank eines starken Königsangriffs auf der h-Linie auch ein Erfolg über Georg Dechant vom bayerischen U20-Meister Bavaria Regensburg. Dadurch beendete Schilay das Turnier mit starken 5,5 Punkten auf Rang 36 und klassierte sich somit gleich 40 Plätze besser als seine Setzlistenposition.

Im B-Turnier befanden sich mit Paul Neppert (15), Maria Schilay (12), Timon Götz (17) sowie Johannes Hierl (16) gleich vier Neumarkter unter den 86 Teilnehmern. Die größten Hoffnungen auf eine Topplatzierung ruhten dabei auf Paul Neppert, der mit druckvollem Angriffsspiel 2,5 Punkte aus den ersten drei Partien holte.

In der vierten Runde verpasste er dann die Möglichkeit, seine starken Zentrumsbauern besser in Szene zu setzen, übersah später einen taktischen Schlag und musste sich erstmals geschlagen geben. Mit einem Remis sowie zwei weiteren Siegen kämpfte er sich jedoch mit 5/7 bis auf Rang sechs nach vorne und war mitten im Kampf um die Podestplätze angekommen.

In der vorletzten Runde legte Paul Neppert die Partie gegen die topgesetzte Susan Reyher (SC Oranienburg) mit unterschiedlichen Rochaden scharf an, hatte dann aber zu viel Respekt vor einem möglichen Angriff der Gegnerin auf der a-Linie. Daher beorderte er seinen Monarchen zurück in die Mitte, geriet aber dadurch nun wirklich in eine schwierige Lage, aus der er sich nicht mehr befreien konnte. Mit einem Remis zum Abschluss beendete Paul Neppert ein gutes Turnier mit 5,5 Punkten auf Platz 16.

Maria Schilay kämpfte sich nach zwei Unentschieden mit zwei Siegen zum Abschluss zurück in die Top 10 und wurde Neunte.

Timon Götz bekam in den neun Runden die ganze Bandbreite aufs Brett: von ruhigen positionellen Partien bis hin zu ultrascharfen Stellungen mit unterschiedlichen Materialverhältnissen nach Figurenopfern. Nach drei Siegen, drei Unentschieden und nur zwei Niederlagen u.a. im Vereinsduell gegen Paul Neppert lag er noch gut im Rennen. Leider verpasste er in der letzten Runde gute Gewinnmöglichkeiten und musste sich am Ende sogar noch geschlagen geben (Rang 38).

Johannes Hierl brachte sich in einigen Partien um die Früchte seiner Arbeit, nachdem er sich mitunter mit guten Opferideen in aussichtsreiche Stellungen gebracht hatte. Nach ordentlichem Zwischenstand machten sich im letzten Turnierdrittel die Strapazen eines einwöchigen Turniers bemerkbar, so dass mehr drin gewesen wäre als Platz 73 mit 3 Punkten.

An den ersten drei Tagen wurde parallel die elfte Auflage des so genannten KIKA-Turniers für Kinder unter neun Jahren durchgeführt. Im 64-köpfigen Teilnehmerfeld vertrat Vinzenz Schilay (7) die Neumarkter Farben und kam auf Platz 13.

