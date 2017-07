Zahlreiche Mittelaltervereine aus der Region und ganz Deutschland lassen an diesem Wochenende unter den Linden bei Hofen die Vergangenheit aufleben. Schaukämpfe, Händler, Musikanten und mittelalterliche Kochkunst ziehen die Besucher an. Bei einem umfangreichen Kinderprogramm werden Jung und Alt in die vergangene Zeit entführt. Örtliche Vereine sorgen für das leibliche Wohl der Gäste. © Anton Karg