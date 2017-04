Scheune bei Pirkensee brennt aus: Haben drei Burschen gezündelt?

Der Schaden des Brandes bei Maxhütte-Haidhof summiert sich auf 600000 Euro - vor 1 Stunde

MAXHÜTTE-HAIDHOF - Die Kripo Amberg ermittelt wwegen Brandstiftung: Neben dem Örtchen Pirkensee ist eine Scheune niedergebrannt, der Schaden summiert sich auf stolze 600.000 Euro. Zeugen sahen vor dem Feuer drei Burschen vonn der Scheune weg radeln - sie werden jetzt gesucht.

Symbolbild Foto: rr



Es war am Samstag, 1. April, kurz nach 18 Uhr, dass in Pirkensee und in den umliegenden Orten die Feuerwehrsirenen heulten: Im Außenbereich des Ortes stand eine gut 25 mal 15 Meter große Scheune in Flammen. In ihr fanden sich mehrere land- und forstwirtschaftliche Anhänger und Anbaugeräte sowie jeweils 50 Großballen Heu und Stroh. Der Gesamtsachschaden wird auf mindestens 600.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat den Brandort sichergestellt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Amberg wird ein Brandgutachter zugezogen. Kurz vor dem Entdecken des Brandes wurden drei Jugendliche im Alter von 10 bis 15 Jahren im Bereich der Scheune gesehen, die mit Fahrrädern in Richtung Pirkensee wegfuhren. Ob sie mit dem Brandausbruch in Verbindung stehen, muss abgeklärt werden.

Insofern ist die KPI Amberg auf der Suche nach Zeugen, die sich unter der Rufnummer 09621-890-0 melden und ihre Beobachtungen mitteilen sollen. Zur Brandbekämpfung waren neun Feuerwehren mit gut 100 Feuerwehrlern unter der Führung von Kreisbrandmeister Dechant eingesetzt, unterstützt vom THW aus Schwandorf. Die Rettungskräfte betreuten vor Ort kurzzeitig einen Feuerwehrmann.

