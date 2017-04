Scheune brennt bei Regensburg komplett ab

ASING - In der Nacht zum Mittwoch ging in Asing im Landkreis Regensburg eine Scheune in Flammen auf. Die Feuerwehr konnte nur noch die Flammen löschen.

Bilderstrecke zum Thema Hoher Schaden bei Scheunenbrand nahe Regensburg



Gegen 2.40 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Als die Einsatzkräfte am Brandort ankamen, stand die 12 mal 30 Meter große Scheune bereits lichterloh in Flammen und war teilweise eingestürzt, die Feuerwehr konnte das Gebäude nicht mehr retten, sondern nur noch die Flammen löschen. In dem Stadel befanden sich mehrere Landmaschinen, eine Futtermischanlage und Heu. Der Schaden ist daher hoch und beläuft sich auf rund 300.000 Euro. Die Kripo in Regensburg hat die Ermittlungen übernommen, Hinweise auf ein Verschulden Dritter haben sich bisher nicht ergeben.