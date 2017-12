In Brunn (Lkr. Oberpfalz) stand eine Scheune mit Pferdestall und angrenzendem Wohnhaus am frühen Morgen in Flammen. Das Feuer griff auch auf den Dachstuhl des Hauses über. Die Pferde und Bewohner konnten sich jedoch in Sicherheit bringen. Der Sachschaden beläuft sich auf einen Betrag im sechsstelligen Bereich. © NEWS5 / Auer