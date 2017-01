Schiedsrichter-Mangel im Fußballkreis verschärft sich

Es fehlen 183 Unparteiische — Immer mehr Spiele unbesetzt — Zwei Neulings-Lehrgänge - vor 28 Minuten

NEUMARKT - In den vergangenen Jahren haben die Schiedsrichterorgane des Fußballkreises immer wieder auf den Schiedsrichtermangel hingewiesen. So werden beispielsweise seit einigen Jahren die U13- Gruppenspiele nicht mehr mit neutralen Schiedsrichtern besetzt.

Der Fußballkreis Neumarkt/Jura bietet im Frühjahr 2017 zwei Neulingslehrgänge für künftige Schiedsrichter an. © privat



Auch im November standen nicht ausreichend viele Schiedsrichter zur Verfügung, um parallel die Spiele am Feld und die Hallenspiele der U11 zu besetzen. Diese Situation hat sich in den letzten Jahren weiter verschärft, so dass dringend Handlungsbedarf hinsichtlich der Ausbildung von neuen Schiedsrichtern besteht.

Im Jahr 2016 konnten 312 Spiele im Kreis Neumarkt/Jura nicht mehr mit einem neutralen Schiedsrichter besetzt werden. 2014 waren es noch 156 Spiele.

Basierend auf den Mannschaftsmeldungen hätten 2016 501 anrechenbare Schiedsrichter im Kreis Spiele pfeifen sollen. Tatsächlich wurden 318 Schiedsrichter als anrechenbar an den BFV gemeldet. Anrechenbar für die Erfüllung des Schiedsrichtersolls ist ein Schiedsrichter, der mindestens 15 Spiele im Jahr pfeift und fünf Fortbildungsveranstaltungen besucht.

Dies bedeutet, dass 183 anrechenbare Schiedsrichter im Kreis fehlen, so dass alle Vereine ihr Schirisoll erfüllen würden. Diese Abweichung bedeutet, dass 60 Prozent der Vereine im Kreis, die ihr Soll nicht erfüllen, 17 000 Euro Ausfallgebühr an den BFV zahlen müssen. 17 Prozent der Vereine übererfüllen ihr Soll und 24 Prozent erfüllen dieses.

Um dem Schiedsrichtermangel aktiv entgegenzutreten, bieten die Schiedsrichterorgane im Kreis Neumarkt/Jura im Frühjahr 2017 zwei Lehrgänge zur Ausbildung zum Fußballschiedsrichter an. Alle Vereine im Kreis sind aufgerufen, Teilnehmer zu den Lehrgängen zu melden. Schiedsrichter kann jeder werden, der mindestens 14 Jahre alt ist und Interesse am Fußball hat. Auch Frauen und Juniorinnen sind herzlich willkommen.

Lehrgang I (Jura Nord): Beginn am Sonntag, 29. Januar, um 10 Uhr im Sportheim des 1.FC Schwand.

Lehrgang II (Neumarkt): Ausbildungstermine: Samstag, 25. März und Samstag, 1. April; Prüfung: 2. April; Veranstaltungsort: Sportgelände der DJK Burggriesbach. nn

Weitere Infos und Anmeldung online auf der Homepage des Fußballkreises Neumarkt/Jura.

