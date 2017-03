Schlechte Zeiten für Fashion: KBK schließt demnächst

Neumarkter Filiale am Unteren Markt macht dicht - Heinlein schon ausgezogen - vor 55 Minuten

NEUMARKT - Ein weiteres Modegeschäft schließt in der Neumarkter Innenstadt seine Pforten.

"Wir schließen": Im Modeladen KBK am Unteren Markt hat der Räumungsverkauf begonnen. © Damm



Zuletzt hat es Jeans Wölfl am Oberen Markt erwischt, jetzt die KBK-Filiale an der Ostseite der Unteren Marktstraße. Seit rund zehn Jahren wird hier Fashion für Junge und Junggeblieben angeboten. "Wir schließen", steht jetzt am Eingang groß angeschrieben. Wann genau, konnte die Verkäuferin nicht sagen.

Das wird wohl davon abhängen, wie gut der Räumungsverkauf läuft. Ein weiterer Zettel an der Scheibe weist daraufhin, dass "ab sofort" ein Nachmieter für die ebenerdigen Geschäftsräume gesucht wird. Zwei Läden weiter auch ein Leerstand: "Heinlein Fashion" ist schon vor ein paar Wochen ausgezogen.

