Schlemmen rund ums Bier bei den Schmankerlwochen

Von 1. bis 31. Oktober kochen zehn Gastronomen unter diesem Motto auf - vor 55 Minuten

NEUMARKT - Kaum ist die Schlemmermeile am Neumarkter Volksfest abgebaut, steht schon das nächste kulinarische Event vor der Tür: Vom 1. bis 31. Oktober werden die Schmankerlwochen wieder die Gaumen der Genießer erfreuen. Gestern wurde das Motto samt Broschüre vorgestellt.

Familie Eßmann (hinten mit Schürze) gibt einen Vorgeschmack auf die Schmankerlwochen. © André De Geare



Hopfen und Malz, Gott erhalt‘s. Auf diesen Trinkspruch folgt normalerweise das laute Klirren voller Bierkrüge. Ab 1. Oktober, wenn die Schmankerlwochen offiziell beginnen, wird das nicht anders sein. Mit einem Unterschied: Neben den Krügen dürfen dann auch Messer und Gabel in die Hand genommen werden – immerhin sind fast alle Gerichte mit Bier verfeinert.

"Bierküchen" – so lautet das dazugehörige Motto. "Das passt hervorragend zu unserer Kleinstadt mit drei Brauereien, das passt zu Bayern", sagt Werner Thumann, Neumarkts Tourismusreferent. Mitgebracht hat er die neue Broschüre, in der sich die zehn auserwählten Schmankerlküchen präsentieren.

Das jüngste Mitglied im Kreis der Auserwählten ist das E.S.S.E.N.Z. in der Rosengasse, geführt von Familie Eßmann. Die neun Etablierten hatten keine Einwände, im Gegenteil: "Das E.S.S.E.N.Z. passt sehr gut zu uns", soll das Urteil gelautet haben.

Juradistl surft auf Hawaii

Seit nunmehr 26 Jahren ist es Brauch bei den Schmankerlwochen, hochwertige heimische Zutaten in der Pfanne zu brutzeln. Ein gutes Beispiel dafür sind die Juradistl-Produkte, die durch innovative Kreationen – gerne auch Mal exotisch – besonders ansprechend in Szene gesetzt werden. In diesem Jahr treffen Feinschmecker auf mediterrane Aromaküche sowie karibische Leichtigkeit – immer in Verbindung mit Bier.

"Surf n‘ Turf": Argentinisches Rind, Muscheln und Garnelen. Als Beilage Maisplätzchen. © André De Geare



Beim Motto "Bierküchen" ist es selbstverständlich, dass Vertreter der Neumarkter Brauereien in der ersten Reihe stehen. Susanne Horn, Generalbevollmächtigte der Neumarkter Lammsbräu, hat das passende Fässlein angestochen. Ins Glas fließt ein speziell für den Oktober angesetztes Schmankerl-Bier, "stärker gehopft, mit mehr Alkoholgehalt", erklärt Susanne Horn.

Ihrer Ansicht nach bringen die diesjährigen Schmankerlwochen das zusammen, was ohnehin zusammen gehöre: "Bestes Bier und bestes Essen."

Genuss ohne Reue?

Goswin Diepenseifen, Miteigentümer der Gansbrauerei, stimmt in das Gerstensaft-Loblied ein, geht sogar noch einen Schritt weiter: "Bier regt den Appetit an, es ist ein Gerücht, dass man davon dick wird." Die Worte des "leidenschaftlichen Essers", wie er sich selbst bezeichnet, machen durchaus Appetit auf die bierhaltigen Schmankerlwochen. Vergessen sollte man bei aller Freude am Genuss aber nicht, dass ein Starkbier (0,5l) locker mal 300 Kalorien hat und Alkohol obendrein die gesamte Fettverbrennung lahmlegt.

Wem das egal ist, weil sich ohnehin die Schwimmbad-Saison dem Ende neigt, der muss sich tapfer durch den Schmankerl-Monat Oktober beißen. Sonderveranstaltungen wie eine "Bier-Probe mit Bier-Tapas" lassen da kaum eine Wahl. In Neumarkt, das darf man getrost behaupten, ist Hopfen und Malz nicht verloren.

Philip Hauck