Schlepper-Oldies glänzten auf der Kirchweih in Pruppach

Seltene Stücke aus dem landwirtschaftlichen Fuhrpark - Livemusik am Abend - vor 1 Stunde

PYRBAUM/PRUPPACH - Bei strahlendem Sonnenschein feierten die Pruppacher ihre Kirchweih mit einem Fußballspiel, Oldtimer-Schau und viel Musik.

Rund 90 Schlepper und Traktoren sowie einige Motorräder gab es bei der Oldtimer-Schau zu bestaunen. © Corinna Schwarz



Das Festwochenende begann am Freitag mit einem Schafkopfturnier. Am Samstagnachmittag ging es mit dem Fußballspiel des FC Pruppach gegen die Kerwaboum Pyrbaum am Pruppacher Sportplatz hoch her und endete mit einem leistungsgerechten 4:4. Am Abend spielten die Rascher Boum und sorgten für Stimmung.

Der Sonntag begann mit einem zünftigen Frühschoppen. Den ganzen Tag durften Oldtimer- und Schlepperfreunde über 90 Schlepper und einige Oldtimer-Motorräder bewundern. Auch ein Normag Traktor Baujahr 1938 hatte den Weg nach Pruppach gefunden. Am Abend gab es Livemusik von Fredl. Zudem wurde ein Schlepper Kramer KL12 aus dem Jahr 1956 verlost.

Der Montag startet mit einem Frühschoppen und klingt abends mit Livemusik von Otto aus. Mehr Bilder unter www.nordbayern.de/neumarkt