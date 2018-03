Schloss-Spiele luden zum Theaterspiel: Talente entdeckt

NEUMARKT - Endlich mal (Plastik-)Geschirr herumwerfen, laut brüllen oder in eine ganz andere Rolle schlüpfen: Das sind die Gründe, weshalb 17 Acht- bis Sechzehnjährige am Theater-Workshop der Schloss-Spiele Neumarkt teilgenommen haben.

Änne-Kristin Martinez Moya hat Tipps für die Kinder parat. Felix (vorne rechts), Marlene (Bildmitte, grauer Pulli) und die anderen Kinder saugen die Infos regelrecht auf. © Foto: Hubert Bösl



Die Köpfe zusammengesteckt, fachsimpeln die vier ältesten Schauspielerinnen auf dem Zuschauerrang, um ihr wenige Minuten langes Theaterstück zu entwerfen: "Wir brauchen einen Protagonisten, den wir vom Normalzustand in einen Konflikt bringen", meint Anja.

Sie selbst sagt von sich selbst, dass sie sonst oft nicht recht weiß, was sie sagen soll. Die vorgegebenen Abläufe auf der Bühne gäben ihr Sicherheit. Doch nicht nur das: Später auf der Bühne wird sie richtig aufblühen. Sie wird aus sich herausgeht und mit einer Leidenschaft spielen, die ansteckend ist – selbst dann, als nur noch improvisiert wird.

Einfach losgelegt

Während die vier Mädels also eine Detektivgeschichte entwickeln, gehen die vier jüngsten Schauspielerinnen die Vorbereitung komplett anders an: Sie schieben Requisiten auf der Bühne hin und her und vergeben Rollen, ohne dass sie groß über die Geschichte gesprochen haben. Dennoch bringen alle insgesamt drei Gruppen am Ende tolle Stücke auf die Bühne.

In den zwei Tagen haben die Kinder und Jugendlichen gelernt, auf der Bühne Raum einzunehmen, ihre Mitspieler im Spiel nicht zu verdecken und ihre Stimme richtig einzusetzen. "Denn auch Flüstern ist auf der Bühne etwas anderes als im Alltag", berichtet, Blanca Echaniz, Vorstandsmitglied bei den Schlossspielen.

Vier bis fünf im Auge behalten

Letztere veranstalten den Workshop auch, um neue Talente für ihre Gruppe zu finden. Vier bis fünf sind "richtig ausbaufähig", sagt Blanca Echaniz gegen Ende des zweiten und damit letzten Workshop-Tages.

Kein Wunder: Felix und Marlene (beide 10) sind beispielsweise echte Wiederholungstäter. Sie ist in der Kartei einer Filmproduktionsfirma, er stand schon im Schulmusical auf der Bühne. Wo man sie demnächst sehen wird? "Die Schloss-Spiele wären schon echt cool", sagt Felix.

