Schloss-Spiele starten in Wahlkampf mit "Der Kandidat"

Die Sommerkomödie feiert am Samstag Premiere - vor 33 Minuten

NEUMARKT - Es darf gelacht werden. Am Samstag, 1. Juli, ist es soweit: Im Hof des Neumarkter Amtsgerichtes geht die Premiere von Carl Sternheims "Der Kandidat" über die Bühne — eine Komödie in vier Aufzügen nach Flaubert.

Die Proben für das Stück „Der Kandidat“ mit Franz-Xaver Horváth in der Hauptrolle laufen auf Hochtouren. Foto: Foto: André De Geare



Regisseurin Eleonore Schön hat sich gerade im Wahljahr 2017 für das Theaterstück "Der Kandidat" entschieden, das bereits 1914 als Übersetzung von Flauberts "Le Candidat" aus dem Jahre 1874 erschien. "Die Polit-Komödie ist heute noch so aktuell wie damals", verspricht sie den Zuschauern, und damit auch der lokale Bezug stimmt, hat sie die Handlung in Neumarkt angesiedelt.

Noch wird fleißig geprobt und die Darsteller stehen nun täglich zur Probe parat im Schlosshof. Am Samstag um 20.30 Uhr wird zum ersten Mal vor Publikum gespielt – einige Vorstellungen folgen und zwar den ganzen Juli über. Dennoch sollte man sich schon bald die Plätze reservieren.

Von Ehrgeiz zerfressen

Zum Inhalt: Der ehemalige Bankier Russek (Franz-Xaver Horváth) langweilt sich furchtbar im Ruhestand. Da kommt ihm eine Idee: Er könnte doch als Abgeordneter in den Reichstag einziehen. Ab sofort ordnet er alles diesem Ziel unter. Politisch absolut unfähig, stößt Russek seine potentiellen Wähler permanent vor den Kopf. Für welche Partei er kandidiert, ist ihm völlig nebensächlich. Was es kostet ebenso. Bei seinen ehrgeizigen Bestrebungen merkt Russek nicht, dass seine Unterstützer alle nur ihre eigenen Interessen verfolgen – sogar seine Familie.

Zahlreiche Mitspieler

Auch wenn sich die Komödie hauptsächlich um Bankier Russek alias Franz-Xaver Horvath dreht, so gibt es doch zahlreiche Mitspieler auf der Bühne. Zu sehen sind: Sabine Blomeier-Rosinski als Frau Russek und Cornelia Lang als deren Tochter Luise. Miss Evelyn, die englische Gouvernante wird gegeben von Bettina Noack. Fabian Ehrensberger als Grübel, Tobias Karches als Seidenschnur sowie Herbert Beck in einer Doppelrolle als Redakteur der Volkszeitung und als Graf Wolfstein sind politische Unterstützer und zugleich Gegner Russeks.

In weiteren Rollen zu sehen sind Blanca Echaniz Gerhard als Notar Dettmichl, Daniel Mederer als Diener Johann, Christian Püntzner (Graf Achim Wolfstein/Hauptmann Huther), Florian Hornauer (Schuster Blattgold), Katja Rölz (Frau Gistl, Gasthaus- und Speditionsbesitzerin) Barbara Beck (Schäfer, ein Baumschulbesitzer), Julia Nefzger (Beamtenwitwe Frau Uhl) sowie Johanna Saake, Xaver Mayer, Renate Mayer, Magdalena Bendler und Isabella Brunnhuber als umtriebige Wähler. Als Präsident der Wahlversammlung dabei ist Elisabeth Lang, die Vorsitzende des Theatervereins.

Auch hinter der Bühne wird fleißig gearbeitet. Regie führt auch in diesem Sommer Eleonore Schön. Für Maske und Frisuren ist Marc Fleischmann zuständig. Das Bühnenbild entstand unter Leitung von Heinz Zimmermann. Zahlreiche Kostüme wurden von Sigrid Schindler genäht und umgeändert. Die Technik wird von Christian Weinitschke, Johannes Nachtmann und Sophia Petritzky gesteuert. Die eigens komponierte Musik stammt aus der Feder von Wolfgang Völkl.

15 Euro je Ticket

Nach der Premiere am Samstag, 1.Juli, um 20.30 Uhr gibt es den Juli über noch weitere Vorstellungen. Diese finden jeweils um 20.30 Uhr statt am Freitag, 7. Juli, Samstag, 8. Juli, Freitag, 14. Juli, Samstag, 15. Juli, Sonntag, 16. Juli, Freitag, 21. Juli, Samstag, 22. Juli, Sonntag, 23. Juli, Donnerstag, 27. Juli, Freitag, 28. Juli, Samstag, 29. Juli.

Man darf gespannt sein und sich auf einen vergnüglichen Theaterabend in schöner Atmosphäre freuen.

Eintrittskarten für das Sommerstück der Schloss-Spiele Neumarkt sind im Amt für Touristik der Stadt Neumarkt, Rathauspassage, Tel. (0 91 81) 255-125, über www.neumarkt-ticket.de sowie an der Abendkasse erhältlich. Reservierung für die Abendkasse sind per E-Mail an karten@schloss-spiele-neumarkt.de möglich. Der Eintrittspreis beträgt 15 Euro.

nn