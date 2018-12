Schlossbad: Preise im Namenswettbewerb übergeben

Teilnehmer hatten Titel fürs Ganzjahresbad vorgeschlagen - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die Stadtwerke Neumarkt haben jetzt unter allen Teilnehmern ihres Namenswettbewerbes zehn Preise verlost. Die Gewinner konnten sich über zwei 100-Euro-Kinogutscheine, vier 50-Euro-Einkaufsgutscheine und über vier Monopoly-Neumarkt-Editionen freuen.

Die Gewinner des Namenswettbewerbs für das Ganzjahresbad der Stadtwerke konnten sich über Gutscheine und Monopoly-Neumarkt-Editionen freuen. © Foto: Melanie Sedlatschek/Stadtwerke Neumarkt



Die Gewinner des Namenswettbewerbs für das Ganzjahresbad der Stadtwerke konnten sich über Gutscheine und Monopoly-Neumarkt-Editionen freuen. Foto: Foto: Melanie Sedlatschek/Stadtwerke Neumarkt



Mehr als 600 Neumarkter hatten in den vergangenen Monaten Vorschläge eingesendet, wie das Ganzjahresbad in der Seelstraße künftig heißen soll. Getauft wurde die neu entstehende Sport-, Spaß- und Wellnessanlage schließlich "Schlossbad". Jeder, der eine Idee eingeschickt hatte, war mit seinem Namen in einem Lostopf gelandet. Hieraus haben die Stadtwerke nun zehn Gewinner gezogen und sie unter anderem mit Gutscheinen für ihre Teilnahme belohnt.

"Auf diesem Weg wollen wir schlicht und einfach danke sagen", sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Dominique Kinzkofer. Als das Unternehmen Ende Juli zu dem Namenswettbewerb aufgerufen hatte, habe das Stadtwerke-Team zwar gehofft, dass es viele Vorschläge bekommen würde. Die schiere Masse an Einsendungen sei laut Kinzkofer aber völlig überwältigend gewesen. "Es ist schön zu sehen, wie groß das Interesse der Bevölkerung am Schlossbad ist. Schließlich bauen wir die Bade- und Wellnesslandschaft für alle Familien, Sportschwimmer und Erholungssuchende in Neumarkt."

2020 soll das neue Schlossbad im Herzen der Stadt fertiggestellt werden. Dann wird die Kombination aus vielfältigem Hallen- und großzügigem Freibad den Neumarktern 365 Tage im Jahr Schwimmspaß und Wellness bieten. Zum Angebot des Schlossbades gehören Spritztiere, eine Waterclimbing-Anlage, eine Wasserrutsche und ein Strömungskanal. Außerdem werden ein Sportbecken und ein Kursbecken gebaut.

nn