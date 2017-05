Schlosskapelle wurde vor 50 Jahren "lutherisch"

NEUMARKT - Am 25. Juni 1967 hat die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Neumarkt ihren ersten Gottesdienst in der Woffenbacher Schlosskapelle gefeiert. Nach dem Bau der großen Pfarrkirche St. Willibald hatten die Woffenbacher Katholiken für das Kirchlein keine Verwendung mehr. An die "freundliche Übernahme" vor 50 Jahren wird am Pfingstsonntag mit einem ökumenischen Gottesdienst und einem Barockkonzert erinnert.

Die Pfarrer Ernst Herbert und Armin Ehresmann (r.) wissen, was die evangelische Gemeinde an der Schlosskapelle hat. Jeden zweiten Sonntag wird hier Gottesdienst gefeiert. Foto: F.: De Geare



Georg Tischner hat für sein Seelenheil vorgesorgt. Der Woffenbacher Bauer kaufte 1879 die damals noch zum Schlossgut gehörende Kapelle und schenkte sie wenig später der Ortschaft. Und obendrein noch 500 Gulden "zur ewigen Unterhaltung derselben".

"Die 500 Gulden waren leider schon aufgebraucht, als ich 1996 hierher gekommen bin", schmunzelt Ernst Herbert. Woffenbach und seine Schlosskapelle gehörten damals zum Sprengel des evangelischen Pfarrers, der sich heute im Ruhestand befindet. Der Innenraum war kahl, im Interieur und in der Decke schmatzte der Holzwurm. Herbert stieß sogleich eine Generalsanierung an. Die Kosten, über 70 000 Euro, stemmten die Stadt Neumarkt, die Kirchengemeinde und die evangelische Landeskirche gemeinsam. Dazu flossen private und Firmenspenden.

Doch auch die katholische Pfarrei und die Woffenbacher Kolpingfamilie steuerten durch Benefizaktionen ihr Scherflein bei. Denn den alteingesessenen Woffenbachern liegt ihre Schlosskapelle noch immer am Herzen. Sie steht ihnen bei Bedarf für katholische Gottesdienste immer offen. Im Gegenzug können die Protestanten die katholische Kirche St. Willibald für Beerdigungen nutzen, wenn die kleine Schlosskirche dem Andrang an Trauernden nicht Herr werden würde.

Geweiht ist die Kapelle der Heiligen Margarete, die zu den 14 Nothelfern zählt. Auch in evangelischer Zeit ziert sie noch immer das Altarblatt aus der Schule von Rubens. Denn der Altar zog 1967 nicht mit um in die neue katholische Pfarrkirche. Die Figuren des Hl. Willibald und der Hl. Walburga hingegen schon.

Zu diesem Zeitpunkt gehörte die Schlosskapelle der damaligen Gemeinde Woffenbach (mit der Gebietsreform ging sie 1972 in den Besitz der Stadt Neumarkt über). Doch was nun tun mit der Kirche, deren Vorgängerbau 1419 erstmals erwähnt wurde und die in ihrer heutigen Form 1680 am Rande des Schlossparks entstand? Die wachsende evangelische Neumarkter Kirchengemeinde hob den Finger; der Gemeinderat stimmte einer Überlassung zu – ohne Gegenstimme.

In der Rückschau habe die Überlassung "dem ökumenischen Klima gut getan", sagt Pfarrer i. R. Ernst Herbert. "Das hat uns viele Sympathien eingebracht." Folgerichtig werde das Jubiläum "50 Jahre Schlosskapelle Evangelisch" am Pfingstsonntag auch ökumenisch gefeiert, erklärt Pfarrer Armin Ehresmann. Er hält den Gottesdienst am 4. Juni um 13.30 Uhr gemeinsam mit seinem katholischen Kollegen Ewald Scherr.

Im Schlosspark mitfeiern wird an diesem Tag die Lebenshilfe Neumarkt, deren Theo-Betz-Wohnstätte in Woffenbach heuer 20 Jahre alt wird.

Barocke Musik

Am Abend wird es in der Kapelle noch eine zweite Veranstaltung geben: Sopranistin Michaela Zeitz, die selbst in Woffenbach lebt, gibt zum Ausklang ein kleines, aber feines Barockkonzert mit Julia Scheerer (Barockvioline) und Ludwig Reichl (Cembalo). Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Zu hören sind dann Werke von Händel, Telemann und Hanff. Es gibt in der Schlosskapelle aber auch noch etwas zu sehen, Schmuckstücke der originalen Ausstattung, die die Evangelischen immer noch hegen und pflegen: der Jesusknabe in der Nische, ein Christus am Kreuz, die Kassettendecke, die Anläuteglocke, ein restauriertes Tabernakel, das Pfarrer Herbert auf dem Dachboden gefunden hat.

Nur bei dem rundum laufenden, böhmisch-fränkischen Kreuzweg – feine Hinterglasmalerei – soll es sich laut Herbert nicht um den "Woffenbacher Kreuzweg" handeln, der einst ins Stadtmuseum gewandert war.

