Schlossspiele feiern am Sonntag Premiere

"Der Feuervogel" zeigt Machenschaften am Zarenhof - vor 36 Minuten

NEUMARKT - Märchenhafte Weihnachtsstunden kann man ab Sonntag wieder im Theater am Rennbühlweg erleben.

Wahrhaft zwielichtige Gestalten: Vladimir Rubelwitsch und Hexenmeister Mokabul schmieden fiesen Pläne am russischem Zarenhof. © Foto: Julian Münz



In diesem Jahr präsentiert die Schlossspiele-Theatergruppe das von russischen Vorlagen inspirierte Stück "Der Feuervogel". Jetzt stand die Hauptprobe für die Premiere der Aufführung an. Die neun Schauspieler im Alter von zehn bis 60 Jahre fanden sich alle in passendem Kostüm und Maske auf der Bühne ein und probten das Stück mit nur wenig Ungenauigkeiten von Anfang bis Ende durch.

Das Märchenspiel dreht sich um die bösen Machenschaften von Vladimir Rubelwitsch (Tobias Thumann), der davon träumt, die Zarin Karina vom Thron zu stoßen und die Macht über Russland an sich zu reißen. Um dies zu erreichen, verbündet er sich mit dem Hexenmeister Mokabul (Blanca Echániz Gerhard) und stiehlt die drei goldenen Äpfel vom Zarenpalast. Nur die kluge Zarentochter Iwana (Lara-Marie Rausch) erkennt die finsteren Pläne von Rubelwitsch und verlässt den Palast, um ihn nicht heiraten zu müssen.

Auf der Flucht in den dunklen Wald verlässt sie der Mut. Jetzt kann ihr nur noch die Feder des Feuervogels (Oliver Beck) helfen. Wie das Märchen letztlich endet, soll nicht verraten werden, doch so viel sei gesagt: Auch dieses Jahr wird das Publikum so einige Überraschungen erleben.

Spielwitz und Fantasie

Allgemein zeichnet sich das Stück in diesem Jahr wieder durch viel Spielwitz und Fantasie aus und kann sowohl junge als auch ältere Zuschauer gut unterhalten. Die Regiearbeit übernimmt erneut Alex Teubner. Unterstützt wird er dabei von Helga Hoerkens, die als Zarin Karina selbst auf der Bühne steht und zusätzlich noch für die Maske zuständig ist.

Die liebevoll von Heinz Zimmermann und Herbert Beck gestalteten Bühnenbilder wie etwa der Zarenhof oder der finstere Wald sowie die kreativen Kostüme von Sigrid Schindler runden das Theaterstück ab. Magdalena Bendler und Daniel Mederer sorgen schließlich dafür, dass auch bei der Technik alles für den perfekten Auftritt stimmt.

Die Premiere des Stückes findet am Sonntag um 17 Uhr im Theater am Rennbühlweg statt. Danach folgen zehn weitere Vorstellungen, an den zwei folgenden Adventswochenenden jeweils Samstags und Sonntags um 17 Uhr sowie am Sonntag, 17. Dezember, und Samstag, 23. Dezember, auch schon um 15 Uhr. An Heiligabend gibt es eine Veranstaltung um 14 Uhr. Die beiden letzten Aufführungen finden dann am 26. und 27. Dezember um 17 Uhr statt.

Eintrittskarten für die Vorstellungen kann man sich beim Amt für Touristik der Stadt Neumarkt sichern. Es gibt auch eine Abendkasse, für die man sich seine Plätze unter karten@schloss-spiele-neumarkt.de ebenfalls schon vorreservieren kann.

jum