Schmankerlwochen mit Juradistl-Lamm in Neumarkt

14 Gastronomiebetriebe und drei Metzgereien locken bis Ostern mit gutem Fleisch und leckeren Gerichten - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Pünktlich zur Osterzeit preist der Landschaftspflegeverband Neumarkt den Genießern im Landkreis wieder das schmackhafte Naturprodukt Juradistl-Lamm an.

Da läuft einem das Wasser im Munde zusammen: Lamm mit Bohnen. Foto: Günter Distler



Während der Aktionswochen vom 18. März bis zum 17. April erwarten die Verbraucher bei den am Projekt Juradistl-Lamm beteiligten 14 Gastronomiebetrieben und drei Metzgereien mit 13 Filialen bestes Fleisch und leckere Gerichte. Eine Kostprobe gab es bei der Eröffnung der Aktion im Oberen Ganskeller in Neumarkt: Wirtin Heike Kirsch kredenzte rund 50 Gästen Schwarzwurzelsuppe mit Garnelen als Vorspeise, Lammbraten mit Rosmarinkartoffeln und Speckbohnen als Hauptgericht, Buchteln mit Vanillesoße als Dessert. Kirsch lobte die hervorragende Fleischqualität. Wachsen die Juradistl-Lämmer doch ausschließlich mit Muttermilch und frischem Gras von heimischen Weiden auf.

Warten auf den Lammbraten: Zum Auftakt der Aktionswochen gab es viele gute Worte über das Juradistl-Lamm. Foto: Foto: Distler



Werner Thumann, Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbands, verwies auf die guten Zahlen: 15 000 Lämmer wurden seit der Markteinführung des Juradistl-Projekts im Jahr 2004 in den vier Landkreisen Amberg-Sulzbach, Neumarkt, Regensburg und Schwandorf vermarktet, die Hälfte davon im Neumarkter Raum. Gleichzeitig handelt es sich um das größte Naturschutzprojekt der Oberpfalz, da die besonders wertvollen Trockenrasen ganz wesentlich von den heimischen Hüteschäfern gepflegt und erhalten werden. Das Projekt Juradistl schafft einen Biotopverbund über die gesamte mittlere Oberpfalz. Landschaftspflegeverbände arbeiten als Projektträger mit Naturschutzbehörden, Kommunen, Landwirten und vielen anderen zusammen, um die wertvollen Tier- und Pflanzenarten des Oberpfälzer Jura zu erhalten.

Landrat Willibald Gailler, Vorstandsvorsitzender des Landschaftspflegeverbands Neumarkt, sprach von einer "Erfolgsbilanz, die auf vielen Schultern ruht". Es seien Profis am Werk, davon profitiere der Naturschutz und die Regionalvermarktung. Der Gastronomie komme eine große Bedeutung als "Visitenkarte" der Region zu, so Gailler, der eine stetige Qualitätssteigerung ausmacht. "Die Menschen haben Vertrauen, wenn die Produkte in der Region erzeugt werden, das macht sie unverwechselbar", sagte Gailler. Beim Juradistl-Weiderind, dessen Absatz im Gegensatz zum Lamm viel schleppender verläuft, sieht der Landrat allerdings noch "sehr viel Wachstumspotenzial".

Marie Kaerlein, Diplom-Geoökologin beim Deutschen Verband für Landschaftspflege, lobte den Neumarkter Landschaftspflegeverband als Vorzeigeverband: "Das Juradistl-Lamm ist ein einzigartiges Produkt." Das Projekt locke Gäste aus fernen Ländern an, etwa aus Kenia, dem Baltikum oder Rumänien, die sich darüber informieren und eine ähnliche Regionalvermarktung bei sich aufbauen wollen.

Eine Liste aller beteiligten Betriebe findet sich auf der Internetseite www.juradistl.de

