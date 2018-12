Schmerzhafte Lektion

NEUMARKT - Etwas zu forsch nahm eine 19-jährige Audi-Fahrerin bei Regen die Kurven auf der Staatsstraße 2240. Das endete für sie schmerzhaft.





Polizei Foto: dpa



Die 19-Jährige fuhr mit ihrem Audi A 3 von Neumarkt in Richtung Höhenberg. Nach der „Brunnenhäuselkurve“ kam sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte mehrfach beidseitig gegen die Leitplanken.

Die Fahrerin wurde verletzt und zur medizinischen Versorgung ins Klinikum gebracht. Am Pkw und an den Leitplanken entstand ein Schaden in Höhe von jeweils rund 3000 Euro.

Die Feuerwehr Neumarkt sicherte die Unfallstelle ab und regelte den Verkehr. Die Straßenmeisterei sicherte die beschädigten Leitplanken ab.