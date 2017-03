Schmuck-Diebstahl: Herkunft ist geklärt

61-Jährige meldet sich bei Polizei - Auch Bargeld entwendet - vor 19 Minuten

Wie berichtet, sind zwei junge Männer nach einem Einbruch in ein Wohnhaus von der Polizei festgenommen worden. Bei den dringend Tatverdächtigen konnten diverse Schmuckstücke aufgefunden werden. Diese konnten nun einem Diebstahl zugeordnet werden.

Wer kennt diese möglicherweise gestohlenen Schmuckstücke? © Polizei



Wer kennt diese möglicherweise gestohlenen Schmuckstücke? Foto: Polizei



Am 10. März gegen 14 Uhr waren die Einbrecher in ein Wohnanwesen in Auerbach i. d. Opf. gewaltsam eingedrungen und entwendeten einige Wertgegenstände. Das Geschehen konnte von aufmerksamen Passanten beobachtet werden, die daraufhin die Polizei verständigten.

Die beiden Täter im Alter von 14 Jahren und 18 Jahren konnten von den Beamten der Polizeiinspektion Auerbach festgenommen werden. Sie befinden sich seit der Tat in Untersuchungshaft. Bei den beiden Rumänen konnte unter anderem Schmuck sichergestellt werden, der zunächst nicht zugeordnet werden konnte.

Am 14. März wurden die aufgefundenen Schmuckstücke von der Polizei veröffentlicht und nach den Eigentümern gesucht. Kurz nach der Veröffentlichung meldete sich eine 61-jährige Frau bei der Kriminalpolizeiinspektion Amberg. Die Dame wurde aufgrund eines Zeitungsartikels auf den Schmuck aufmerksam.

Die weiteren Überprüfungen der Kriminalpolizei Amberg zeigten, dass die beiden dringend Tatverdächtigen auch in das Wohn- und Geschäftshaus der 61-Jährigen in Auerbach eingedrungen waren und dort neben den Schmuckstücken auch Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich entwendet hatten.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.